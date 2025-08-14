Yein Fonda en Huechuraba
Yein Fonda en Huechuraba
- Parque Ciudad Empresarial de Huechuraba
- 17 al 20 de septiembre – 12:00 horas.
- Entradas AQUÍ.
En un cartel encabezado por Los Tres, sus anfitriones, figuran además el grupo jamaiquino The Skatalites, junto a Los Mirlos, la longeva agrupación peruana de cumbia amazónica y sicodélica, y Los Jaivas, verdadero patrimonio nacional y latinoamericano.
Otros participantes son el dúo Los Vásquez en su debut en La Yein Fonda, el popde Gepe, y el referente Joe Vasconcellos.
Además estará María Esther Zamora -la primera dama de La Yein Fonda-, y el sin igual vozarrón de Torito Alfaro, los boleros del Trío Esmeralda y las cuecas del cuarteto Las Niñas. Para los más pequeños estará Tikitiklip y El Perro Chololo y su Banda.
