Presentación del libro “El circuito del desapego” de Kathya Araujo
- Instituto de Estudios Avanzandos IDEA-USACH, Román Díaz 89, Providencia.
- Miércoles 20 de agosto – 19:00 horas.
Desde el estallido social en adelante, Kathya Araujo ha sido reconocida como una de las investigadoras que con mayor profundidad y espesor ha descrito los cambios que se han producido en Chile durante los últimos casi cuarenta años.
En El circuito del desapego, la autora recoge y reelabora resultados de un extenso programa de investigación de más de dos décadas. Lo hace para ofrecer una mirada comprensiva y de largo alcance sobre de qué manera y con qué consecuencias se ha transformado el rostro de la sociedad, los rasgos de sus individuos, y la textura de la relación entre ambos.
Describe con detenimiento el circuito que nos ha llevado a donde estamos. Se trata de un momento en el que al agobio, al desencanto generalizado y a la inestabilidad irritada de las relaciones sociales, se suma a lo que aparece como la tendencia más importante y amenazante para el lazo social pero también el lazo político hoy: el desapego.
El libro será presentado por Juan Pablo Luna, cientista político y académico de la PUC, y Constanza Michelson, psicoanalista y escritora.
