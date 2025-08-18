Festival Futronova 2025 en Futrono

Publicidad
Por: El Mostrador Cultura

  • Ruta T-551, cancha Caunahue, Futrono.
  • Sábado 8 de noviembre – 15:00 horas.
  • Entradas AQUÍ.

Organizado por la productora Valtronika, el encuentro reunirá a cerca de 4.000 asistentes en la cancha Caunahue, a orillas del Lago Ranco, para vivir una jornada de música electrónica de alto nivel, producción audiovisual de última generación y experiencias al aire libre.

El evento será apto para todas las edades y presentará una variada cartelera de géneros electrónicos, con artistas nacionales e internacionales.

El line-up incluye a figuras como Broz (México), Wav3motion (Brasil), Joris Millak (Países Bajos), Aviux (Perú) y Jesús OG (Ecuador), además de talentos chilenos como Magnvz, Superlativo, Félix Soumastre, ¡66 Hz!, Kata Mercado, BTRN y B-Low.

