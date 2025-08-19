Beca Fundación Los Jaivas – School of Rock

Postulaciones hasta el 7 de septiembre.

Luego del éxito de convocatoria de sus cinco ediciones anteriores, Fundación Cultural Los Jaivas, junto a School of Rock, este año entregarán 16 becas que permitirán a los seleccionados acceder gratuitamente por un trimestre a los programas de educación musical impartidos por la academia internacional de música.

Este año, la Beca Fundación Los Jaivas – School of Rock suma nuevas oportunidades en la Región del Biobío gracias a la apertura de School of Rock Concepción, décima escuela de la franquicia de educación musical en Chile y que fue inaugurada hace solo unos días ante gran expectación local. De esta manera la modalidad presencial estará disponible para alumnos de la Región Metropolitana, la Quinta Región (Concón), la Segunda Región (Antofagasta) y ahora también de la Octava Región.

Sobre la apertura de la nueva escuela, Mario Mutis, bajista de Los Jaivas, destaca el impacto de la iniciativa más allá de la capital, expone que “School of Rock está abriendo escuelas en muchas partes de Chile, y eso es muy positivo, porque muchas veces se dice que todo pasa en Santiago y que en regiones no hay oportunidades. Me pone muy contento ver que en distintas ciudades esto está dando buenos resultados, y que en provincia también se están haciendo cosas interesantes”.

Por otra parte, Juanita Parra, baterista de Los Jaivas, señala que “Los Jaivas me enseñaron el mundo de la música, soy la primera alumna becada. Hace 30 años empecé mis primeros pasos con ellos. Es muy bonito ver cómo seguimos enseñando y acercando a la música a estas nuevas generaciones”.

Como en años anteriores, la beca mantendrá la modalidad remota, permitiendo que niños y jóvenes de cualquier parte del territorio nacional puedan acceder a clases de música en línea y participar activamente en el proceso de formación.

Los caminos que se abren: un becado tocará en Kidzapalooza 2026

Una de las grandes novedades de esta sexta edición es que uno de los becados será seleccionado para presentarse en el show de School of Rock en Kidzapalooza, parte del festival Lollapalooza Chile 2026, gracias a la incorporación de la productora Lotus como colaboradores oficiales de la beca. Pablo V. (12), baterista becado de la comuna de San Bernardo ganador de una de las becas del 2024 y que se presentó en la más reciente edición de Kidzapalooza de este año, relata su experiencia en el festival. “Cuando me llamaron yo no me lo creía; me preparé, practiqué y practiqué. Antes de entrar a tocar me sentí como las personas famosas antes de las tocatas, y me sentí increíble. Fue una experiencia que ni yo me la creía”, relata emocionado.

Pueden postular a la Beca Fundación Cultural Los Jaivas – School of Rock niños y jóvenes de entre 12 a 17 años de todo el territorio nacional.