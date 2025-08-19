Lanzamiento del libro “Viaje a Potosí” de José Bengoa

Salón Rectoría, Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC), Condell 282, Providencia.



Miércoles 20 de agosto – 12:30 horas.

A través de un viaje literal y simbólico a Potosí -epicentro de la explotación colonial- José Bengoa, regresa de Caral y retoma en este segundo volumen de Crónicas Amerindias la reflexión sobre la conquista, el mestizaje, el racismo estructural y la resistencia indígena con un enfoque agudo, narrativo y profundamente documentado.

Bengoa, uno de los intelectuales más influyentes en el pensamiento histórico y social de América Latina, candidato al Premio Nacional de Humanidades 2025, aborda en este libro las raíces del extractivismo, del exterminio indígena y de la acumulación originaria del capital occidental, desde una mirada crítica que conecta pasado y presente.

Con estilo ensayístico, sensibilidad de cronista viajero y referencias a autores clave, Bengoa teje una historia que entrelaza experiencia personal, investigación histórica y crítica política.

En tiempos de cuestionamiento identitario, este libro reivindica la potencia cultural, política y simbólica del indigenismo como uno de los movimientos más relevantes en la historia de América, y cuestiona las lecturas contemporáneas que lo reducen o deslegitiman.

Sobre el autor:

Es Licenciado en Filosofía y se ha especializado en temas de historia y cultura. Profesor de la Escuela de Antropología e Historia de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, miembro honorario del Colegio de Antropólogos e investigador del CIIR. Ha sido profesor invitado en diversas universidades, entre estas: Indiana, EE.UU. (1996); Cambridge, Inglaterra (1998); Complutense de Madrid, España (2002); y París, Francia, Cátedra Pablo Neruda (2003). Fue miembro del Grupo de Trabajo de Minorías de las Naciones Unidas. Fundador de la Escuela de Antropología de la Academia de Humanismo Cristiano, de la cual fue Rector en dos oportunidades. Ha publicado numerosos libros bajo el sello Catalonia. Historia de los antiguos mapuches del sur y La comunidad reclamada. Utopías, mitos e identidad en el Chile actual fueron galardonados con el Premio Municipal de Literatura en 2005 y 2007, respectivamente.