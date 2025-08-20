Lanzamiento del libro “Huelgas Laborales y revitalización sindical en Chile”

Salón de la CUT, Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 1346, Metro La Moneda.



Jueves 21 de agosto – 17:00 horas.

Confirmar asistencia AQUÍ.

El Observatorio de Huelgas Laborales (OHL), el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado presentarán una investigación que documenta y analiza el resurgimiento del sindicalismo en el país durante las últimas décadas.

El lanzamiento reunirá a destacados investigadores, especialistas y dirigentes sindicales para debatir sobre los cambios en la organización de los trabajadores y su impacto en la agenda laboral y política nacional.

Basada en datos del OHL, la publicación examina la evolución de la actividad huelguista, los factores que han impulsado su crecimiento y las consecuencias que este fenómeno ha tenido en el poder de negociación y la incidencia pública del sindicalismo. Sus autores plantean que, pese a un contexto adverso, desde mediados de los 2000 el movimiento sindical chileno ha experimentado una revitalización emergente, heterogénea y sostenida.

La actividad busca abrir un espacio de reflexión y debate sobre el presente y el futuro del sindicalismo en Chile, en un momento en que las demandas laborales y la negociación colectiva vuelven a estar en el centro de la discusión pública.

El libro es obra de Pablo Pérez Ahumada, Francisca Gutiérrez Crocco, Rodrigo Medel, Domingo Pérez y Diego Velásquez:

Exponen:

• Pablo Pérez Ahumada – Universidad de Chile, OHL, COES.

• Domingo Pérez – Director OHL, Universidad de O’Higgins.

Comentan:

• Karina Narbona – Investigadora Fundación SOL.

• José Guilarte – Oficial de Programación OIT Cono Sur.

• Eric Campos – Secretario General de la CUT.