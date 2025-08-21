Espectáculo “Océano” en Melipilla”

Plaza de Armas, Melipilla.



Sábado 23 de agosto – 18:30 horas.

Una invitación abierta a toda la comunidad para disfrutar en familia de manera gratuita y ver como las calles de Melipilla se transformarán en un fondo marino con fauna nativa del Pacífico Sur.

Así será el pasacalle “Océano”. El evento, que forma parte del programa A Puertas Abiertas de Duoc UC, presentará un espectáculo con peces y mamíferos confeccionados a partir de materiales reciclados y que llenarán de luz y color las calles de la ciudad. De esta forma, la iniciativa busca hacer un llamado a los espectadores a concientizarse sobre el uso de plástico y su impacto en el mar.

La principal atracción será una ballena de escala humana que irá rodeada de burbujas, junto con otras 20 especies de fauna marina que interactuarán con el público, creando un espectáculo mágico, combinando arte, educación y un mensaje ecológico.

Todos pueden ser parte de Océano

Para que el público -especialmente los niños- sea parte de la intervención, Duoc UC a Puertas Abiertas ofrecerá talleres gratuitos de manualidades referentes a la ballena principal de Océano. El Taller de Reciclaje Creativo – Pequeños Artistas del Océano se realizará el viernes 22 de agosto a las 15.00 horas en Serrano 1105, Melipilla (sede Duoc UC).

Esta mágica travesía combina fantasía, color y un mensaje esencial para el cuidado y el respeto de nuestro medioambiente, el océano y la diversidad del mar.

