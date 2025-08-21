Obra “Ser extranjero en Chile” en Peñalolén

Centro Cultural Chimkowe, Av. Grecia 8787, Peñalolén.



Viernes 29 de agosto – 19:30 horas.

Entradas AQUÍ.

Repensar las estructuras políticas, sociales y emocionales de los movimientos migratorios actuales. Esta es la invitación de la obra “Ser extranjero en Chile”, que se presenta gratuitamente el próximo viernes 29 de agosto como parte del festival FEYENTUN.

La obra está compuesta por un elenco de ocho personas de diferentes nacionalidades, quienes comparten sus miradas y reflexiones críticas en torno a la experiencia de habitar en Chile, abordando temas como identidad, territorio, racismo y género.

Como señala Paula González Seguel, co-directora de FEYENTUN, incluir esta obra en la programación responde a “la necesidad de seguir reflexionando en torno a las otredades que habitan nuestro territorio”.

“La migración es un concepto que ha cruzado diversas culturas y pueblos a lo largo de la historia de Chile y del mundo, y también cruza la historia de los pueblos originarios en nuestro país. Es una temática actual, que siempre necesita ser revisitada a través de las artes, para reflexionar en torno a la importancia del territorio y la construcción de nuestras identidades al momento de partir o llegar a un territorio diferente del que nos vio nacer”.

La obra es una producción de “Teatro en Casa”, una organización cultural orientada a incentivar la creación, producción, investigación y circulación de las artes escénicas, que busca generar puentes vinculantes con la ciudadanía y las particularidades territoriales, incentivando el acceso y la participación activa de las comunidades en las prácticas culturales contemporáneas, cuyos contenidos surgen a partir de la interacción entre espacios no convencionales y temáticas contingentes y atingentes a los territorios.