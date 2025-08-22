Conjunto de Guitarras Newén en Isla Negra

Casa Museo Pablo Neruda, Poeta Pablo Neruda s/n, Isla Negra.



Sábado 23 de agosto – 12:00 horas .

Entrada liberada.

“Al calor de la guitarra” es título del concierto que el próximo sábado 23 de agosto, Día de los Patrimonios de Niñas, Niños y Adolescentes en Chile, ofrecerá el “Conjunto de Guitarras Newén” en Isla Negra.

El conjunto, con más de 20 años de existencia, nació en el 2003 con el objetivo de fomentar el conocimiento musical en la guitarra, de manera transversal, sin límites ni de edad ni de conocimientos, “Como creador de este proyecto social-musical estoy convencido de que la guitarra permite comunicar, crear, emocionar y conocer, por ello concibo este noble instrumento como un arte para crecer integralmente”, señala su fundador y director, el compositor y guitarrista, Iván Silva Aldana.

El conjunto, cuyos integrantes provienen de la Academia de Guitarra del Teatro Serrano de Melipilla, y conformado para esta ocasión por 15 guitarristas cuyas edades fluctúan entre los 9 y los 20 años, interpretará piezas de autores clásicos, como Vivaldi, Bach y Mozart, temas de autoría de su director, Silva Aldana, y repertorio de música latinoamericana, con adaptaciones del grupo Inti Illimani, entre otros. Como invitado especial se presentará, Cristián Urbina, estudiante de la Facultad de Música de la Universidad Católica de Chile.