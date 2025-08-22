Homenaje a mujeres embarazadas al momento de su detención en Museo de la Memoria y los DDHH

Sábado 30 de agosto – 12:00 horas.

Explanada, Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Matucana 501, Metro Quinta Normal.

Cupos limitados: 30 personas, con inscripción previa AQUÍ.

El próximo sábado 30 de agosto, en el marco del Día Internacional de las Personas Detenidas Desaparecidas, la colectiva Autoras Chilenas AUCH+ realizará un recorrido poético en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

La lectura se desarrollará en siete puntos significativos del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Un homenaje a mujeres embarazadas al momento de su detención y/o ejecución política, así como a las infancias asesinadas, desaparecidas o violentadas durante la dictadura.

En cada estación, las escritoras de AUCH+ leerán textos breves —poemas, relatos y cartas— creados especialmente para estas mujeres y sus hijas e hijos, como un gesto de reparación simbólica.

En la oportunidad se recordará a los bebés que estaban en el útero de sus madres detenidas, desaparecidas y ejecutadas políticas; a infancias a quienes se les arrebató el derecho de vivir en paz; a una adolescente que nunca pudo regresar a casa; y a mujeres y niñeces violentadas en dictadura.

El proyecto Todas Vivas en la Memoria se inició en 2024 con la convicción de que la escritura puede ser un aporte a las familias que aún buscan verdad y justicia. Hasta la fecha, se han creado 50 textos, de los cuales 15 están dedicados a mujeres embarazadas al momento de su detención y/o desaparición.

En el recorrido presencial de este 30 de agosto participarán las escritoras de Auch+: Ana María Del Río, Elisa Clark, Hilda Carrera, Eva Débia, Carolina González, Cristina Wormull, Pía González, Viviana Ávila, Cecilia Aretio y Malú Ortega.

Al finalizar el recorrido, se abrirá un espacio de diálogo con las y los participantes.