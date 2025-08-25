Lanzamiento de la novela “El Niño Lagartija” en Museo de la Memoria

Museo de la Memoria, Matucana 501, Metro Quinta Normal.



Jueves 4 de septiembre – 18:30 horas.

La novela, traducida por María Soledad Lagos Rivera, aparece bajo el sello de Palabra Editorial y la presentará Cristián Opazo, profesor de la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Reseña editorial

El Niño Lagartija se siente en casa en Italia y tiene su hogar en el país de acogida. Acá se tiene que esconder: debajo del aparador, en el armario, en la despensa. Por el contrario, en Ripa, como todos los niños, corre tras la pelota, caza avispas en el jardín y pasa de un abrazo a otro. Allá, donde la abuela, la Nonna Assunta, allá, donde hay una casa que espera ser terminada.

Acá, en el país de acogida, el padre acude día tras día a su trabajo en la construcción y la madre, a la fábrica – el Niño Lagartija deja pasar las horas y los días. Mide el departamento, contando sus pasos, escucha que la vecina pide harina, oye a los niños jugar al pillarse en el patio, ve las botas del patrón, del Padrone, a quien le gusta pasar a cenar y quedarse ahí largo rato.

Eso, hasta que un día se atreve a salir a pasear en secreto por la caja de las escaleras del edificio, a entrar a otros departamentos, donde no hay nadie que sospeche siquiera que el Niño Lagartija se encuentra ahí: nadie sabe de su presencia. Sólo a Emmy, la niña nueva, que vive en el tercer piso, el Niño Lagartija le revela quién es. El altillo les pertenece a los dos, aunque pronto Emmy quiera salir al mundo, fundar una banda y viajar hasta llegar a las orillas del mar.

Desde el punto de vista de un niño, Vincenzo Todisco narra en esta estremecedora novela un destino clandestino en un concurrido edificio, nos revela la riqueza de las ocurrencias infantiles y nos habla de la amistad secreta.