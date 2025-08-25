Seminario “Hegemonía y Posthegemonía”

Universidad Nacional Andrés Bello, Ciencias Sociales, Sala de Reuniones, Avda. República 252.



28, 29 de agosto y 1 de septiembre – 11:00 a 13:00 horas.

Actividad abierta previa inscripción al email phd.tecsa@unab.cl.

Expositor: Rodrigo Castro Orellana. Profesor Titular y Subdirector del Departamento de Filosofía y Sociedad de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Doctor en Filosofía por la Universidad Complutense y Máster en Filosofía por la Universidad de Chile. Está especializado en filosofía contemporánea, filosofía política, pensamiento iberoamericano y estudios postcoloniales.

Modera: Dr. Mauro Basaure. Director del Doctorado en Teoría Crítica y Sociedad Actual, Universidad Andrés Bello.

Organiza: Doctorado en Teoría Crítica y Sociedad Actual, Universidad Andrés Bello

Invita: Doctorado en Humanidades Aplicadas, Universidad Andrés Bello