Conversación con autora Fresia Castro

Vía Zoom Fundación Hypatia.

Viernes 29 de agosto – 12:00 a 13:30 horas .

Interesados escribir a ciclovocesfaro@gmail.com.

El cuarto encuentro del Ciclo de Diálogos Voces Faro de Fundación Hypatia es con una de las maestras en autoconocimiento y desarrollo humano chilenas con más seguidores en Latinoamérica: Fresia Castro.

La periodista Aleka Vial conversará con la creadora del Método Cyclopea de Activación de la Glándula Pineal –método y talleres que durante más de tres décadas han reunido a una gran comunidad de “pinealistas”, como se denominan sus seguidores– sobre la relevancia de esta práctica para la salud mental en los tiempos que corren. Y el rol que juega el conocimiento ancestral de América para el mundo hoy.

Fresia Castro es autora de seis libros que han sido traducidos a varios idiomas, entre ellos: El Cielo está abierto. Surameris y el cofre de los secretos. Estamos todos muertos. Y, Tlanté y los enredos del tiempo. Es además presidenta de la Corporación de Arte Americano “Amerarte”, cuyo objetivo es rescatar la sabiduría y creatividad de los pueblos originarios del Altiplano chileno.

Para conocer más sobre el trabajo de formación en desarrollo humano impartido por Fresia Castro visita:

universofresiacastro.com