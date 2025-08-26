Homenaje a escritor musical Fabio Salas
- La Fábrica, Condell 1181, Barrio Italia.
- Jueves 28 de agosto – 20:00 horas.
Fabio Salas recibirá homenaje por sus 40 años de literatura rock.
El autor chileno se reunirá con sus colegas, amigos y lectores que comentarán sobre la influencia y el impacto del trabajo de Fabio, pionero en la literatura musical de Chile.
Creador de libros fundamentales para la literatura musical, Fabio Salas ha escrito y publicado textos como El grito del amor, La Primavera Terrestre, Boogie Sudaka y Aguaturbia, una banda chilena de rock, la biografía del mítico grupo de rock psicodélico chileno.
Algunos de estos títulos estarán disponibles, en una sesión en donde se repasará con cariño y respeto, el trabajo y la carrera de un autor fundamental de Chile.
