Lanzamiento de “Cartas de mujer. Desde el Centro Penitenciario Femenino”
- PUCV sede Santiago, Antonio Bellet 314, Providencia.
- Jueves 28 de agosto – 12:00 horas.
- Inscripción en contacto@catalonia.cl.
Drina Rendic, presidenta del Capítulo Chileno del National Museum of Women in the Arts; Ana María Stuven, presidenta de la Corporación Abriendo Puertas y; Arturo Infante, director general de Editorial Catalonia tienen el agrado de invitarle a la presentación del libro “Cartas de Mujer. Desde el Centro Penitenciario Femenino”.
Participan:
* Ingrid Bachmann, doctora en Periodismo y académica.
* Katherine Alvear, encargada Institucional de Género de Gendarmería de Chile.
* Ana María Stuven, PhD en Historia y académica.
Modera: María Paz Garafulic.
