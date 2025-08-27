Lanzamiento de “Cartas de mujer. Desde el Centro Penitenciario Femenino”

PUCV sede Santiago, Antonio Bellet 314, Providencia.

Jueves 28 de agosto – 12:00 horas .

Inscripción en contacto@catalonia.cl.

Drina Rendic, presidenta del Capítulo Chileno del National Museum of Women in the Arts; Ana María Stuven, presidenta de la Corporación Abriendo Puertas y; Arturo Infante, director general de Editorial Catalonia tienen el agrado de invitarle a la presentación del libro “Cartas de Mujer. Desde el Centro Penitenciario Femenino”.

Participan:

* Ingrid Bachmann, doctora en Periodismo y académica.

* Katherine Alvear, encargada Institucional de Género de Gendarmería de Chile.

* Ana María Stuven, PhD en Historia y académica.

Modera: María Paz Garafulic.