Obra “La Orden: en memoria de Ricardo Hárex González” en Punta Arenas

Liceo Sara Braun, Av. Cristobal Colón 1027, Punta Arenas.

Sábado 30 de agosto – 19:00 horas.

Las entradas son gratuitas y pueden ser retiradas, de 09:30 a 13:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas, en calle Croacia #499, Punta Arenas. También, es posible registrar su asistencia ingresando al código QR que aparece en el afiche publicado en las Redes Sociales de La última compañía de teatro, en Instagram y Facebook.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el Instituto Nacional de Derechos Humanos sede Magallanes junto a Teatro La Última presentan una nueva función de la obra “La Orden: en memoria de Ricardo Hárex González”.

La producción de teatro documental que aborda uno de los casos de desaparición más dolorosos y vigentes de la Región de Magallanes, un caso cuya investigación fue cerrada recientemente, a poco de cumplirse 24 años de la desaparición del joven estudiante salesiano.

“Esta obra de teatro se enmarca en una relevante fecha, la cual es la conmemoración del día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas, por lo tanto que nos demos esta oportunidad no es casualidad. La memoria de Ricardo nos debe hacer reflexionar acerca de la fragilidad de nuestro sistema y como esta deuda que tenemos con él y su familia representa un vacío que nos debe golpear nuestras conciencias. Más allá de los titulares, de las noticias judiciales y del rol de las instituciones, no debemos olvidar nunca la angustia de su familia, de sus amigos, de su entorno y de la necesidad de respuestas claras y concretas. Como comunidad tenemos la obligación de no bajar los brazos y seguir insistiendo en esta búsqueda de verdad. Nosotros como INDH hemos apelado ante el reciente anuncio del cierre del sumario. Creemos como parte querellante, que aún hay diligencias que se deben agotar. No obstante, más allá de aquello volvemos a reafirmar la importancia de exigir justicia y no olvido. Creo que esta obra nos invita a aquello, a no perder la esperanza y a invitar a la comunidad a la solidaridad y a la memoria”, afirma Cristian Figueroa Fuentealba, jefe de la sede regional del INDH Magallanes.

La obra La Orden fue estrenada en dos funciones, el pasado mes de abril, en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro. También se presentó en Puerto Natales y Porvenir. Este sábado, 30 de agosto, se presentará por tercera vez en Punta Arenas, un montaje que regresa para invitarnos a reflexionar sobre la memoria, la justicia y los derechos humanos en nuestra comunidad.

La puesta en escena nos muestra un intenso diálogo entre un cardenal y un abogado en Derecho Canónico que se debaten entre la justicia, la responsabilidad de la iglesia católica y el desgarrador peso de la ausencia de quienes han sido desaparecidos.

Ficha artística – La Orden

Dirección General: Cristián Bustamante Guerrero

Dramaturgia: Iván Fernández Vidal

Elenco: Andrés Guzmán Soto y Alejandro Bradasic Cárdenas

Investigación y colaboración: Margot González, Rina Díaz Jiménez, Verónica Almonacid

Producción general: Natalia Sánchez Zamorano

Diseño escénico: Yves Tomas

Técnica: Jorge “Manzana” Pérez

Comunicaciones: Isabel Peña Norambuena

Financiamiento: Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)