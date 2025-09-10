Publicidad
Lanzamiento del libro “La lista del Schindler chileno II”

Por: El Mostrador Cultura

  • Biblioteca Municipal, Víctor Lamas 615, Concepción.
  • Sábado 13 de septiembre – 11:00 horas.

Mirna Schindler, periodista de amplia trayectoria en televisión, radio y medios digitales invita a toda la comunidad penquista a ser parte del lanzamiento del libro “La Lista de Schindler Chileno II”, del autor Jorge Schindler.

Un encuentro para reflexionar y dialogar en torno a la memoria, la historia y la literatura, en el corazón de la ciudad.

 

