CULTURA
Lanzamiento del libro “La lista del Schindler chileno II”
Lanzamiento del libro “La lista del Schindler chileno II”
- Biblioteca Municipal, Víctor Lamas 615, Concepción.
- Sábado 13 de septiembre – 11:00 horas.
Mirna Schindler, periodista de amplia trayectoria en televisión, radio y medios digitales invita a toda la comunidad penquista a ser parte del lanzamiento del libro “La Lista de Schindler Chileno II”, del autor Jorge Schindler.
Un encuentro para reflexionar y dialogar en torno a la memoria, la historia y la literatura, en el corazón de la ciudad.
Inscríbete en el Newsletter Cultívate de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para contarte lo más interesante del mundo de la cultura, ciencia y tecnología.