Festival Fado Santiago Chile

Teatro Nescafé de las Artes (Manuel Montt 032,Providencia) | Universidad Academia de Humanismo Cristiano – Facultad de Artes

Jueves 13 de noviembre – 20:00 horas.

El certamen en esta ocasión presentará el tercer regreso a Chile de la cantante y compositora portuguesa Carminho, quien presentará por primera vez en Chile su disco “Portuguesa”, al tiempo de canciones de su nuevo álbum a publicar a fin de año.

Carminho tiene una trayectoria notable que incluye que incluye varios reconocimientos y colaboraciones con artistas como Milton Nascimento, Chico Buarque, Caetano Veloso, Maria Bethania y Marisa Monte, entre otros.

El festival ha tenido rotundo éxito en Chile con nuestro espacio tras las presentaciones de Carminho (2016), Mariza (2017), Kátia Guerreiro (2018), el regreso de Carminho más el debut (por separado) de António Zambujo (2019), Sara Correía (2021), el retorno de Mariza (2022), los conciertos (por separado) de Cristina Branco y Cuca Roseta (2023), además del regreso de António Zambujo (2024), confirmando así el enorme revival de esta música lusa.

Aparte de este concierto, el festival exhibirá en la U. Academia de Humanismo Cristiano la cinta “Movimientos perpetuos”, de Edgar Pera, más la charla “Carlos Paredes y la guitarra portuguesa de Coímbra”, a cargo de André Dias. Todo esto el mismo jueves 13 por la mañana.