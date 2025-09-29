Concierto “Homenaje a la Música Chilena”

Teatro de Carabineros, Vasconia 1605, Providencia.



Jueves 2 de octubre – 19:00 horas.

En su tercer concierto de la temporada, la Orquesta Sinfónica Estudiantil Metropolitana (OSEM) de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI), dirigida por Jaime Cofré, sorprenderá al público con un repertorio que contará con la participación del Coro de Estudiantes FOJI dirigido por Cecilia Barrientos y el Coro Sinfónico de la Universidad de Concepción (CORCUDEC), dirigido por Eduardo Díaz, sumando a más de 100 músicos en escena en una propuesta artística de gran envergadura y alto nivel.

La obra central del concierto de llama La fuerza en lo Innombrado, una obra escrita por Giuliano Bertetti, compositor penquista, que está basada en un poema del Premio Nacional Elicura Chihuailaf, llamado “Porque Soy la Fuerza de lo Innombrado”. La pieza fue escrita para orquesta sinfónica y gran coro, y tiene los textos en español y en mapudungún, los cuales serán recitados en ambos idiomas por un integrante del Coro de Estudiantes FOJI, Luciano Zapata.

La OSEM tendrá más conciertos durante los meses de octubre y noviembre, para culminar el año con un gran concierto de Navidad. Para todos los detalles de dichos eventos, accede a www.foji.cl.

Programa

Víctor Jara y Violeta Parra – Partida al Sur – arreglo de Jaime Cofré

Enrique Soro – Tres aires chilenos

Giuliano Bertetti – La fuerza de lo innombrado, basado en el poema “Porque soy la fuerza de lo innombrado” del poeta Elicura Chihuailaf.

Participan:

Orquesta Sinfónica Estudiantil Metropolitana (OSEM)

Coro de estudiantes FOJI

Coro Sinfónico Universidad de Concepción

Sobre FOJI

La Fundación Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, FOJI, se dedica a promover el desarrollo social, cultural y educacional del país, brindando oportunidades para que los niños, niñas y jóvenes de todo Chile accedan a una mejor calidad de vida a través de la práctica musical de sus elencos; acercando la música de concierto a todas las personas, sin distinción.

Desde su modelo formativo, FOJI busca contribuir al desarrollo integral de los becados/as mediante el fomento de la práctica musical de sus elencos y enseñanza dentro de un marco de respeto y compromiso social, entregando una experiencia formativa caracterizada por ser activa y colaborativa, con acceso social y territorial, que procura las condiciones óptimas para el logro de los objetivos formativos.