Obra “Robot: ecos neurodivergentes” en GAM

Sala N1, Centro Cultural GAM, Alameda 327, Metro UC.



4 al 19 de octubre.

Jueves a sábado (19:30 hrs) y domingos (19:00 hrs).

La entrada general es de $8.000 y para personas mayores, estudiantes, personas cuidadoras y personas con discapacidad el valor es de $5.200.

Más información AQUÍ.

El Centro Gabriela Mistral (GAM) estrenará la obra de teatro interdisciplinaria “Robot: ecos neurodivergentes”, una innovadora investigación escénica dirigida por David Atencio que celebra la pluralidad de mentes humanas y cuestiona los paradigmas de la neurotipicidad. Inspirada en la técnica del action painting de Jackson Pollock y la metáfora de la “maraña de redes” como imagen del cerebro humano, la obra combina arte abstracto, ciencias cognitivas y creación escénica para explorar cómo pensamos, sentimos y aprendemos desde perspectivas no normativas.

A través de un lenguaje performativo que fusiona teatro, danza y elementos cognitivos, “Robot” revela la complejidad del pensamiento en movimiento mediante acciones cotidianas, como ponerse una chaqueta o desplazar una caja, destacando la riqueza de los procesos de aprendizaje diversos. El montaje se construye desde una metodología situada y horizontal, con las experiencias de personas neurodivergentes y con discapacidad como eje central.

En escena, la y los intérpretes Claudia Vicuña (bailarina y coreógrafa neurodivergente), Héctor Medina (bailarín y performer con discapacidad motriz) y Sergio Mejía (actor con síndrome de Down) despliegan una narrativa no lineal que transita de ver la diversidad como una deficiencia a reconocerla como una potencia creativa y un espacio de agenciamiento. Una manera de visibilizar otras formas de pensar lo humano, desafiando categorías fijas como normal o anormal.

David Atencio, director y dramaturgo, explica que “‘Robot’ es una experiencia sensorial y cognitiva que reimagina el teatro desde las diferencias cognitivas y corporales, no como algo a tolerar, sino como formas válidas de conocimiento. En ese sentido, buscamos crear un espacio donde la neurodiversidad sea el corazón de la creación escénica.”

En tanto, Victor Romero, co-director del proyecto financiado por el Fondo de las Artes Escénicas del Ministerio de las Artes, Cultura y el Patrimonio a través de su convocatoria 2025, agrega que “nuestra propuesta interpela a la audiencia desde una práctica situada, narrando vivencias desde la mente y el cuerpo para así concebir una obra teatral como laboratorio social. Es decir, un espacio donde se ponen a prueba otras formas de habitar el mundo, como por ejemplo, a través de la experiencia de una mudanza”.

Diseñado como un espectáculo distendido, “Robot” es la primera obra en Chile concebida desde su origen para audiencias neurodivergentes. Esta incluye una “guía anticipatoria” que detalla lo que se verá y sucederá, además de una producción que minimiza cambios bruscos de iluminación o sonido para evitar estímulos intensos, junto con una sala contigua que ofrecerá juegos de regulación, audífonos con cancelación de sonido y una pantalla que transmitirá la obra.

El sábado 11 de octubre se hará un conversatorio gratuito posterior a la obra en donde se abordarán detalles del proceso creativo e investigativo para resaltar el enfoque político-ético y situado de la obra en temas de neurodivergencia y discapacidad. El sábado 18 no habrá función.