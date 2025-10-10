Ópera “La Liberación de Ruggiero” en Puente Alto

Centro Cultural de Puente Alto Alcalde Juan Estay, Av. Eyzaguirre 02115, parad.41, Puente Alto.



Sábado 15 de noviembre.

Entrada liberada AQUÍ.

La Universidad de Chile, a través de la Facultad de Artes, su Departamento de Música y la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, junto con Lírica Disidente, lanzan esta iniciativa que busca democratizar el acceso a la ópera con presentaciones gratuitas en distintas comunas.

La ópera La liberación de Ruggiero es considerada la primera ópera compuesta por una mujer, Francesca Caccini, y se presentará en Latinoamérica a cuatro siglos de su estreno. Se trata del inicio de Ópera Abierta, un encuentro gratuito para la ciudadanía con la creación artística, de vocación pública y diversidad territorial, a través de un esfuerzo colaborativo entre instituciones y agentes culturales.

La ópera La liberación de Ruggiero, compuesta por Francesca Caccini con libreto de Ferdinando Saracinelli (basado en la obra de Ludovico Ariosto, Orlando furioso), fue estrenada en 1625 y transformó el género naciente en un espacio de innovación. La puesta en valor actual de esta ópera, cuatrocientos años después, abre un diálogo urgente sobre la visibilidad y vigencia de la música hecha por mujeres.

La obra enfrenta a Ruggiero, un guerrero atrapado por los engaños de la hechicera Alcina. La intervención de la sabia Melisa liberará con su virtud al héroe dominado, en una trama que contrapone deseo y razón. Un baúl ambulante, rodeado de artilugios, disfraces, gestos e imaginarios, será el punto de partida desde el cual emergerán los personajes de este relato de ilusión y verdad. Un espejo crítico de nuestro presente, reflejado en un carnaval de máscaras que revelan el camino hacia una ineludible emancipación.

En esta oportunidad, la puesta en escena incluye a diez cantantes líricos y diecisiete músicos de la Camerata Estudiantil del Departamento de Música, bajo la dirección musical de Carolina Abarca y del profesor Miguel Ángel Castro. Este montaje fue especialmente traducido al español por Gonzalo Cuadra y contará con la dirección escénica de Ignacio Ramírez y el diseño escénico de Valentina Maldonado. La producción general está a cargo de Nicolás Vásquez, director general de Lírica Disidente, organización artística que busca revolucionar la ópera para que sea un arte vivo, cotidiano y popular. Recientemente el colectivo fue reconocido con el Premio a las Artes Escénicas Presidente de la República en la categoría de Artista Emergente, destacando por sus iniciativas de formación, fomento y renovación de los públicos de la ópera desde 2018.