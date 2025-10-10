Ópera “La Liberación de Ruggiero” en Puente Alto
Ópera “La Liberación de Ruggiero” en Puente Alto
- Centro Cultural de Puente Alto Alcalde Juan Estay, Av. Eyzaguirre 02115, parad.41, Puente Alto.
- Sábado 15 de noviembre.
- Entrada liberada AQUÍ.
La Universidad de Chile, a través de la Facultad de Artes, su Departamento de Música y la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, junto con Lírica Disidente, lanzan esta iniciativa que busca democratizar el acceso a la ópera con presentaciones gratuitas en distintas comunas.
La ópera La liberación de Ruggiero es considerada la primera ópera compuesta por una mujer, Francesca Caccini, y se presentará en Latinoamérica a cuatro siglos de su estreno. Se trata del inicio de Ópera Abierta, un encuentro gratuito para la ciudadanía con la creación artística, de vocación pública y diversidad territorial, a través de un esfuerzo colaborativo entre instituciones y agentes culturales.
La ópera La liberación de Ruggiero, compuesta por Francesca Caccini con libreto de Ferdinando Saracinelli (basado en la obra de Ludovico Ariosto, Orlando furioso), fue estrenada en 1625 y transformó el género naciente en un espacio de innovación. La puesta en valor actual de esta ópera, cuatrocientos años después, abre un diálogo urgente sobre la visibilidad y vigencia de la música hecha por mujeres.
La obra enfrenta a Ruggiero, un guerrero atrapado por los engaños de la hechicera Alcina. La intervención de la sabia Melisa liberará con su virtud al héroe dominado, en una trama que contrapone deseo y razón. Un baúl ambulante, rodeado de artilugios, disfraces, gestos e imaginarios, será el punto de partida desde el cual emergerán los personajes de este relato de ilusión y verdad. Un espejo crítico de nuestro presente, reflejado en un carnaval de máscaras que revelan el camino hacia una ineludible emancipación.
En esta oportunidad, la puesta en escena incluye a diez cantantes líricos y diecisiete músicos de la Camerata Estudiantil del Departamento de Música, bajo la dirección musical de Carolina Abarca y del profesor Miguel Ángel Castro. Este montaje fue especialmente traducido al español por Gonzalo Cuadra y contará con la dirección escénica de Ignacio Ramírez y el diseño escénico de Valentina Maldonado. La producción general está a cargo de Nicolás Vásquez, director general de Lírica Disidente, organización artística que busca revolucionar la ópera para que sea un arte vivo, cotidiano y popular. Recientemente el colectivo fue reconocido con el Premio a las Artes Escénicas Presidente de la República en la categoría de Artista Emergente, destacando por sus iniciativas de formación, fomento y renovación de los públicos de la ópera desde 2018.
Inscríbete en el Newsletter Cultívate de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para contarte lo más interesante del mundo de la cultura, ciencia y tecnología.