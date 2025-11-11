Obra “La Sociedad de los Poetas Muertos”

Centro Cultural Mallinkrodt 76, Providencia, Barrio Bellavista.

Jueves 13 de noviembre – 20:00 horas.

La adaptación teatral de uno de los films más emblemáticos de fines de los ’90, “La Sociedad de los Poetas Muertos” (ganadora de un Óscar a Mejor Guion), arriba a la cartelera con su mensaje siempre vigente, que hace reflexionar sobre la libertad de pensamiento y la importancia de vivir con autenticidad. Esta historia que vuelve con una propuesta escénica cargada de emoción y humanidad, y que tiene tan solo 2 semanas en cartelera, ya supera los 2000 espectadores.

“La Sociedad de los Poetas Muertos” presenta la historia de un grupo de estudiantes de un estricto y prestigioso colegio y cómo su carismático profesor de Literatura, los inspira a ver el mundo de una manera diferente y a encontrar su propia voz. A través de la poesía, los jóvenes comienzan a explorar un modelo educativo innovador, que les permite expresarse, superar sus miedos y evolucionar.

En esta obra de teatro, participan los reconocidos actores nacionales Claudio Arredondo, José Antonio Raffo, Alonso Quintero, Francisco Dañobeitía, Francisco Reyes Cristi, Vicente Almuna, Andrew Bargsted, Tito Bustamante y Juan Pablo Sáez, dirigidos por Pablo Greene (películas “Mala Junta”, “Mis hermanos sueñan despiertos” y “Los People in the Dragon”).