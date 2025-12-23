“Cascanueces en tu Barrio” en Región Metropolitana

Región Metropolitana.

Funciones entre el 27 de diciembre y 27 de marzo .

Más información en @orquestademujeresdechile.

La Fundación Orquestas de Mujeres de Chile, organización dedicada a la promoción del acceso cultural, la descentralización artística y el fortalecimiento del rol de las mujeres en la música, presenta “Cascanueces en tu Barrio”, una itinerancia que llevará una versión de cámara del clásico ballet a distintas comunas de la Región Metropolitana entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, con entrada gratuita.

A través de ocho funciones gratuitas la Fundación propone una experiencia artística que combina música en vivo, danza y narración, acercando este clásico del repertorio universal a públicos de todas las edades en contextos barriales y salas locales. La iniciativa busca generar un encuentro directo entre artistas y comunidades, ampliando el acceso a expresiones artísticas de calidad fuera de los grandes circuitos culturales.

La obra corresponde a una adaptación de Cascanueces, ballet estrenado en 1892 en San Petersburgo, con música de Piotr Ilich Tchaikovski, presentada en un formato especialmente diseñado por la Fundación Orquestas de Mujeres de Chile para su circulación territorial. La propuesta musical estará a cargo del quinteto de vientos de la Orquesta de Mujeres de Chile, bajo la dirección artística de Ninoska Medel.

En escena participarán además cuatro bailarines, bajo la dirección de Isadora Ortega, junto a la actriz Kathya Levin en el rol de narradora, quien guiará al público a través del relato del ballet. La combinación de música en vivo, danza y narración busca acercar esta obra clásica a toda la familia, promoviendo una experiencia artística cercana, inclusiva y significativa.

Las funciones se realizarán el 27 de diciembre en la Sala Fernando Rosas de la Fundación Música para la Integración, en Santiago; el 30 de diciembre en el Teatro Municipal de Buin; el 28 de Marzo en el Centro Cultural Tío Lalo Parra de Cerrillos; una presentación en el Teatro del Centro Cultural de Lampa (fecha por confirmar); el 6 de enero en el Centro Cultural de Paine; el 24 de enero en el Centro Cultural de Tiltil; el 8 de marzo en el Teatro Municipal de San Joaquín; y el 27 de marzo en el Centro Cultural de Lo Prado.

El quinteto de vientos de la Orquesta de Mujeres de Chile estará integrado por Macarena Villarroel en clarinete, Natalia Martorell en flauta, Javiera Mena en oboe, Mitzi Ojeda en fagot y Bianka Avendaño en corno francés. El elenco de bailarines que participará en las funciones de diciembre lo conforman Verónica Pinilla, Ricardo Arismendi, Lukas Rojas e Isadora Ortega, quien además cumple el rol de directora. La información sobre acceso y modalidad de las entradas gratuitas será informada oportunamente por cada espacio cultural anfitrión.

“Cascanueces en tu Barrio” es una iniciativa concebida, desarrollada y ejecutada íntegramente por la Fundación Orquestas de Mujeres de Chile, y es ganadora del fondo “La cultura llega a la gente 2025” de la Fundación Piñera Morel. El proyecto se desarrolla como proyecto acogido a la Ley de Donaciones Culturales, reafirmando el compromiso de la Fundación con la descentralización, la participación cultural y el acceso equitativo a las artes en distintos territorios de la Región Metropolitana.