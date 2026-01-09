Documental “Sonidos del Agua”

UCV Televisión.

Lunes 12 de enero – 18:00 horas.

El documental “Sonidos del Agua”, que da voz a las mujeres rurales, cuenta la historia de 17 mujeres que viven cerca de un estero. En sus relatos se conocen sus experiencias cotidianas y el vínculo íntimo que mantienen con ellos.

La obra ofrece una mirada profunda a las vivencias de diversas mujeres de sectores rurales de las comunas de Olmué y Limache, que habitan zonas como La Dormida, El Maqui, Lo Castro, Las Palmas, Lliu Lliu, El Estero de Limache y La Victoria.

A través de sus relatos personales, “Sonidos del Agua”, visibiliza las memorias de mujeres que mantienen una especial conexión con el agua, los esteros cercanos a sus hogares y la naturaleza que les rodea.

La película también explora el mundo de los sonidos del agua y realiza un viaje desde la parte alta de los cerros nevados, pasando por las caídas de agua, piedras laja, vertientes y esteros naturales.

El documental creativo es dirigido por el cineasta Andrés Carrasco Garlick y financiado por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional 2024. Se podrá ver de forma gratuita en Valparaíso, Santiago, La Serena, Concepción, Temuco, Puerto Montt y en todo Chile, a través de VTR, Movistar, Zapping TV, GTD y Mi Play.