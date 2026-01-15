Lanzamiento de “El horror enmascarado”: el libro que narra la doble vida de los agentes de la DINA

Jueves 15 de enero a las 18.30 horas

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Av. Matucana 501, Santiago

“El horror enmascarado”, escrito por el periodista Rodrigo Cid Santos será presentado este jueves 15 de enero en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

Este libro revela los mecanismos de la DINA y cómo el poder y la violencia operaron durante décadas. Personajes como Michael Townley, Odlanier Mena, Mariana Callejas y Miguel Krassnoff ejercieron estas prácticas de horror amparados por Manuel Contreras, bajo el alero de la dictadura. En 390 páginas se narran testimonios de los protagonistas y sus vínculos, en un relato que muestra las mentiras, culpas y arrepentimientos de aquellos que dejaron una herida abierta en la memoria chilena.

Esta investigación dialoga con discusiones vigentes sobre justicia e impunidad: conecta, por ejemplo, con el debate en torno a beneficios penitenciarios para condenados por crímenes de lesa humanidad. En palabras del autor, “Chile aún no ha cerrado del todo su relación con el pasado reciente. El hecho de que estos temas sigan siendo objeto de controversia revela que la memoria continúa en disputa, y que la impunidad persiste como una deuda pendiente de la democracia”.

Los antecedentes recopilados permiten reconstruir hechos hasta ahora desconocidos sobre la estructura y el modo de actuar de los aparatos represivos de la dictadura. Se incluyen testimonios como una entrevista exclusiva a Manuel Contreras Valdebenito, hijo de “el Mamo”, quien aportó detalles desconocidos sobre el funcionamiento de la DINA.

Villa Grimaldi, el extinto penal Cordillera y Punta Peuco son descritos con otra mirada en este trabajo investigativo en el que Cid rescata fuentes directas, tanto de víctimas como de sus victimarios, para buscar comprender sus formas y motivaciones.

La investigación se completa con el aporte de académicos, jueces y abogados, que ayudan a contextualizar y profundizar el trabajo de archivo. La portada del libro corresponde a una imagen del galardonado documental El pacto de Adriana, dirigido por Lissette Orozco.

“Creo que como país hemos fracasado en el intento de construir un relato común en torno a la importancia de proteger y promover los derechos humanos.