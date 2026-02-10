50 actividades gratuitas en Parque Cultural de Valparaíso

Parque Cultural de Valparaíso, Cárcel 471, Valparaíso.

10 al 22 de febrero.

Entre el martes 10 y el domingo 22 de febrero el Parque Cultural de Valparaíso – Ex Cárcel (PCdV – Ex Cárcel) ofrecerá diversas actividades orientadas a las familias y público general. Estos panoramas se enmarcan dentro de un programa titulado Parque en Verano.

El emblemático centro cultural porteño ubicado en el corazón del cerro Cárcel ha preparado numerosas actividades para todas las edades. Y han decidido ofrecer un bloque robusto de talleres en jornada matinal orientados a niñas, niños y adolescentes; mientras que en las tardes la programación es nutrida por: danza, cuentacuentos, cine, teatro, música y muchas más. Todas las actividades son gratuitas, sin embargo, para algunas de ellas se requiere inscripción.

El objetivo es acercar a la ciudadanía en general y a la familia en particular a disfrutar de las artes dentro de un lugar patrimonial, promoviendo así el derecho a la cultura. Es por eso que han optado por conformar una parrilla programática de libre acceso y que, en un alto porcentaje, se desarrollará al aire libre. Ya que el espacio cuenta con áreas verdes y un mirador con vista privilegiada de cerros y la bahía de Valparaíso.

Valentina Gallardo Espinoza, directora ejecutiva (i) del PCdV – Ex Cárcel comenta que “Parque en Verano es parte de nuestro compromiso por seguir tejiendo comunidad desde el encuentro en el espacio público, fortaleciendo el rol del Parque como un lugar vivo, abierto al barrio y a la ciudad. A través de una programación diversa en disciplinas artísticas, invitamos a vecinas y vecinos de la Región de Valparaíso a participar de más de cincuenta actividades pensadas para todas las edades que ofreceremos por las próximas dos semanas”.

Dentro de la programación de talleres para infancias y adolescencia destacan ‘Enigmas Matemáticos’, ‘Detective de pistas’, ‘Capoeiras para infancias’, ‘Laboratorio de videojuegos’. Hay otros que conectan con la comunidad mediante el territorio: ‘Memorias barriales’, ‘Reconociéndonos en el cerro’ y ‘La historia del club de fútbol Apolo’. Talleres de bordado, a cargo del Colectivo Bordadoras por la Memoria de Valparaíso, y de lanigrafía, entre otros.

Habrá cuentacuentos a cargo de Paty Mix, Chalo te Cuenta el Cuento y el Colectivo Sopa de Cuentos compuesto por Gabriela Fernández Chang “Gaby Cuenta”, Carla Rojo Peralta e Ilse Farías Álvarez.

Pensando en infancias tempranas es que la programación teatral estará a cargo de la compañía La Coraje y su obra ‘Alimapu’ con una función el martes 10 de febrero en la Explanada del Parque; por su parte la compañía Teatro Atota ofrecerá funciones diferenciadas por edades de su celebrado montaje ‘Micelio’, el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero en la Sala Estudio. En estas mismas fechas se presentarán las películas ‘Robot salvaje’, ‘Flow’ y ‘El viaje de Chihiro’, las que llegan gracias a la colaboración junto a Insomnia, serán exhibidas al aire libre cerca de la que fue la entrada principal de la ex cárcel.

La música estará presente el domingo 15 de febrero a las 19:30 hrs., la cita es a encontrarse junto Full y la música de Fulano, quienes se presentarán con entrada liberada, disponible en PortalTickets, en la Explanada del Parque Cultural de Valparaíso – Ex Cárcel en esta nueva edición de Parque en Verano.