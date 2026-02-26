Presentación del libro “Musicuentos para la paz y la noviolencia”

Biblioparque Pablo Neruda, Avenida Perú 1001, Recoleta.

Sábado 14 de marzo – 11:00 horas.

“Musicuentos para la paz y la noviolencia” de Marcela Latorre es un material compuesto por 11 historias y canciones, que ofrecen herramientas para trabajar con la primera infancia, la tranquilidad interna y el buen trato con uno mismo y con los demás. Las ilustraciones fueron creadas por la artista Claudia Castora que utilizó la técnica de la arpillera, logrando dar una característica de cercanía a los relatos.

El libro incluye una introducción dirigida a personas adultas —docentes, mediadores, familias— que orienta la lectura consciente de las historias y propone espacios de diálogo y reflexión junto a niñas y niños. La invitación es clara: que estos musicuentos no solo se compartan en el entorno cercano, sino que viajen a escuelas, bibliotecas y distintos espacios comunitarios, como un aporte concreto y necesario en la construcción de una cultura de paz.

El libro incorpora un código QR que permite acceder al audiolibro, con cuentos y canciones narrados y cantados por Marta Cartas, personaje de narración oral creado por la autora, con quien además desarrolla el Festival de Musicuentos y programas de mediación y animación lectora.

Marcela Latorre Robles es Mg. en educación, diplomada en mediación lectora y LIJ, artista escénica, periodista y escritora. Ha sido publicada en Chile y en Italia. Es autora de tres libros sobre el aprendizaje integral: “Hay un mundo adentro”, “Experiencias y metodologías de aprendizaje en la acción” y “Metodología de la coherencia”.

El audiolibro fue grabado en Audiolibros Recoleta, sistema de producción sonora de la Red de Bibliotecas Públicas de Recoleta y el libro ha sido publicado por Virtual Ediciones, quienes han editado los otros tres libros de Marcela.