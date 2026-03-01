Muestra de Gonzalo Ilabaca en Valparaíso

Galería Utópica, Almirante Montt 372, cerro Concepción, Valparaíso.

Lunes a domingo – 11:00 a 19:30 horas.

7 de marzo al 12 de abril.

Para más información al correo galeria.bahiautopica@gmail.com y/o +569 8903 4039.

Gonzalo Ilabaca, radicado en Valparaíso desde la década de los 80, es un reconocido artista chileno, quien el año 2007 fue declarado Ciudadano Ilustre de Valparaíso. Su obra, figurativa y de vibrante neoexpresionismo, se centra en la belleza de lo humano y la bohemia de los bares más emblemáticos de Valparaíso, tales como el Roland Bar y el Flamingo Rose. Esta búsqueda de una belleza poética a partir de lo cotidiano y popular, ha llevado a Ilabaca a viajar por Chile, India, Indonesia, Nepal, Tailandia, México y Guatemala.

En “La Venus de la Perrocracia”, el artista Gonzalo Ilabaca presenta una veintena de pinturas al óleo. Destacan en la muestra el guiño a la gráfica, con una alta síntesis de plano y color, junto a figuraciones del puerto y la belleza humana revestidas por los símbolos que el artista le otorga.

Como pieza central de la muestra, destaca “La Venus de la Perrocracia”, cuyo título alude al tránsito del pintor desde el Valparaíso real al Valparaíso simbólico, viaje en el cual la pintura toma un rol más gráfico, para que lo mítico supere a lo cotidiano.

“Hoy en día el territorio es una mercancía más que un hábitat. Mientras las grandes potencias geopolíticamente se reparten los continentes según sus riquezas naturales, la población mundial busca su sobrevivencia a como de lugar. La naturaleza ha desaparecido para todos. Entonces hay que volver a un lugar desconocido y eso para mí es el símbolo, el arquetipo. Menos territorio, más arquetipo”.