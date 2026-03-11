Presentación del libro “Entre puntos de lectura” de Soledad Bianchi

Fundación Cultural de Providencia, Nueva Providencia 1995, Metro Pedro de Valdivia.

Martes 24 de marzo – 19:00 horas.

Reseña editorial:

Un “punto de lectura” no es solo un marcapáginas, sino un espacio, un instante, una ocasión donde la lectura —de libros, de gestos, de paisajes, de silencios— se convierte en viaje y en pregunta. A través de fragmentos, citas, recuerdos y asociaciones, la autora recorre la historia y los misterios de leer: desde la infancia y los primeros alfabetos, pasando por la oralidad, los diccionarios, los clubes de lectura, los talleres, las bibliotecas, hasta los lenguajes secretos y las lenguas en peligro.

Entre puntos de lectura es un libro que cruza épocas, voces y territorios, y que invita a pensar la lectura como una experiencia múltiple, colectiva y personal, siempre inacabada. En sus páginas, la reflexión se entrelaza con la memoria, la crítica con la anécdota, y la literatura con la vida cotidiana. Soledad Bianchi nos convoca a leer el mundo y a leernos en él, a descubrir los hilos invisibles que unen textos, personas y culturas, y a preguntarnos —como los grandes lectores— por qué seguimos leyendo y qué significa, hoy, leer.

El punto de partida de este extraordinario trabajo de Soledad Bianchi —reconocida investigadora, crítica literaria y profesora universitaria— que es, a la vez, ensayo, crónica y collage, nos recuerda que cada lectura es un viaje, una conversación, una forma de estar —y de ser— en el mundo.

Sobre la autora:

Soledad Bianchi, (Antofagasta, Chile, 1948) es profesora de Castellano por la Universidad de Chile, doctora en Literatura por la Universidad de París y realizó estudios posdoctorales en la Universidad de Maryland. Ha enseñado literatura hispanoamericana y chilena en la Universidad de Chile y en diversas instituciones de Chile, Francia, Estados Unidos, Brasil y Puerto Rico. Es autora de numerosos artículos sobre cultura y literatura, ha publicado siete libros, entre ellos dos antologías de poesía chilena. Sus títulos más recientes son Lemebel (Montacerdos, 2018) y Pliegues. Chile: cultura y memoria (1990-2013) (Cuneta, 2014; segunda edición: 2026).