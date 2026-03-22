Obra “Cuna” en Teatro Carrera de El Monte

Teatro Carrera, Libertadores 277, El Monte.

Viernes 27 de marzo – 19:00 horas.

Gratis.

Gracias al Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, PAOCC, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; la Corporación Cultural San Francisco de El Monte realiza su primera residencia artística a cargo de la compañía teatral La Poética Ilustrada, para estrenar su también primera coproducción que debuta gratis el próximo viernes 27 de marzo en Teatro Carrera de El Monte.

Resultado de una intensa investigación sobre memoria y patrimonio montinos, llevada a cabo en el territorio, y preguntándose qué saben las infancias de los lugares que habitan y cómo se relaciona con su propia historia, Cuna mezcla artes escénicas, visuales, poesía, música y relato, para llevar a escena las aventuras de una pequeña viajera en el tiempo que recorre hitos de la comuna para descubrir su relación con el presente y repercusión en la identidad de sus niñas y niños.

Conocida como “cuna de la patria”, por albergar a la Hacienda San Miguel perteneciente a la familia Carrera, donde la propia Javiera habría bordado la primera bandera de Chile en 1812; El Monte es una histórica comuna de la Región Metropolitana popularmente identificada por una serie de hitos que se remontan incluso hasta antes de la llegada de Pedro de Valdivia. Su importancia arqueológica, colonial, la presencia franciscana desde 1532, el apogeo minero de Naltahua a inicios del siglo XX, el legado artístico de figuras como el Premio Nacional de Literatura, José Santos González Vera y el Humedad Urbano Río Mapocho, El Monte-Talagante; son parte de ellos.

Buscando indagar aún con mayor profundidad en la idiosincrasia real y actual de sus habitantes, la Corporación Cultural San Francisco de El Monte se dio a la tarea de ejecutar –junto a La Poética Ilustrada– su primera residencia artística como parte del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, PAOCC, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

“Estamos plasmando nuestra identidad en una obra de teatro. Es nuestra primera coproducción que, finalmente, es una investigación de cómo somos los montinos. Tenemos mundos bastante diversos, llenos de historia. Queremos que los mismos vecinos, cuando la vean, sepan cuál es su realidad. Que nos reconozcamos y aprendamos a querer la diversidad que existe en la comuna”, dice la alcaldesa de El Monte, Zandra Maulen, a propósito del estreno de Cuna, el viernes 27 de marzo en Teatro Carrera.

¿Qué es la memoria de un pueblo, cómo se transmite de generación en generación y qué ocurre cuando se va perdiendo? Fueron las interrogantes que dieron pie a la exploración territorial que la compañía llevó a cabo como parte del proceso, que incluyó entrevistas con agentes culturales de la comuna, salidas a terreno, encuentros con cultores del canto a lo poeta y hasta una apertura de proceso para el Taller de teatro de personas mayores.

“Con este material indagamos en nuestro origen, identidad y territorio. Surge ahí la pregunta: qué saben las infancias de los lugares que habitan y cómo se relaciona esto con su propia historia, más allá de la tradición folclórica tan arraigada en un lugar como éste”, agrega Carol Aragón, coautora, directora y una de las intérpretes de la puesta.

“Para nosotros generar el acceso, la difusión y la promoción de las artes escénicas en el territorio es fundamental. Trabajar con La Poética Ilustrada en este proceso que ya lleva más de cuatro meses nos tiene muy orgullosos y emocionados. Hemos creado una obra original, nuestra primera residencia artística y coproducción, que es tan característica de la compañía, como útil para relevar distintos contenidos identitarios de nuestra comuna: su historia carrerista, la iconografía clásica, la música… todo lo que somos como montinos”, comenta Francisco Núñez, encargado de la Corporación Cultural San Francisco de El Monte.

Combinando artes escénicas, visuales, música y relato; Cuna muestra la travesía de una niña viajera en el tiempo que recorre El Monte lleno de historias, fotografías antiguas, cuentos familiares, paisajes y cicatrices. “A través de su viaje, trata de indagar dónde está la memoria y qué hacemos para que no se pierda. Así va descubriendo la huella que deja el pasado y cómo dialoga con el presente; cómo ese eco trasciende a las generaciones”, concluye su directora.

RESEÑA CUNA

La historia de una niña viajera del tiempo, una exploradora sensible y curiosa que descubre que en cada rincón del pasado existe una huella que dialoga con el presente. Un eco que viaja a través de la memoria, la naturaleza, la historia y el corazón humano. La niña vive en El Monte, un pueblo lleno de historias, fotografías antiguas, relatos familiares, paisajes y cicatrices. Pero también los acecha un peligro silencioso: el olvido, representado como una forma de contaminación ambiental, cultural y emocional. CUNA invita a reconocer que formamos parte de una historia viva, que la memoria es un patrimonio que se cuida como un jardín y que el futuro se construye con esperanza, conciencia y amor por lo que somos.

FICHA ARTÍSTICA

Dramaturgia: Carol Aragón y Nicolás Cruz/ Dirección: Carol Aragón/ Intérpretes: Lya Miranda, Vicente Pascal y Carol Aragón/ Música – diseño sonoro: Vicente Pascal/ Iluminación y técnica: Rodrigo Flako Barnao/Diseño de vestuario: Rayén Baeza/Poética visual: Carol Aragón y Juan Luis González/ Diseño escénico: La Poética Ilustrada/Prensa: Claudia Palominos/ Coproducción Corporación Cultural San Francisco de El Monte y La Poética Ilustrada

SOBRE LA POÉTICA ILUSTRADA

Comienza su trabajo en 2017, orientada a crear experiencias teatrales para la primera infancia (de 0 a 6 años). La idea nace a partir de la necesidad de generar un espacio teatral y pedagógico de reflexión para los niños, con la intención de despertar en ellos la creatividad y el interés en las expresiones artísticas. La compañía busca ser un aporte en el desarrollo de nuevas audiencias que, desde temprana edad, tengan la posibilidad de presenciar un montaje de teatro hecho especialmente para ellos.

SOBRE LA CCSFEM

La Corporación Cultural San Francisco de El Monte es una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro que tiene como misión promover en la comunidad de El Monte la cultura a través del arte, la identidad y la educación como ejes principales del desarrollo social. Mantiene un fuerte vínculo con la comunidad destacando un trabajo asociativo que genera redes de acción y colaboración. En su trayectoria ha demostrado ser un aporte real y concreto para la comuna y sus alrededores. Su visión consiste en fortalecer y ampliar este vínculo, constituyéndose como un modelo de gestión y progreso artístico, tanto a nivel regional, como nacional.