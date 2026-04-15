Presentación de escritor Andrea Bajani en Santiago

Pontificia Universidad Católica de Chile, Campus Lo Contador, Auditorio Sergio Larraín García Moreno. El Comendador 1916, Providencia.

Lunes 20 de abril – 18:00 horas.

Inscripción previa a lvillarr@uc.cl

El escritor italiano Andrea Bajani presenta su nueva novela El aniversario, merecedora del Premio Strega 2025.

El autor charlará con María Teresa Cárdenas en un acto que contará con traducción simultánea italiano-castellano.

El aniversario es un retrato de una familia arrasada por la violencia omnipresente del patriarca; un retrato lúcido y desolador, con el foco puesto en una mujer condenada a una sumisión muda y desesperada. En este microcosmos concentracionario, poco a poco se instala en el hijo, y en los lectores, un deseo irrefrenable de renacer: ser uno mismo, vivir la propia vida, abrirse a los demás sin temor a represalias.