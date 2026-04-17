Noche Nerd “El Bien y el Mal, una aproximación desde las ciencias”

Campus el Claustro, U.Mayor, Marín 321, esquina Portugal, Metro U.Católica.

Jueves 23 de abril – 19:30 horas.

Entradas AQUÍ.

A diez años de su creación, Noche Nerd —el reconocido evento nocturno de divulgación científica que mezcla conocimiento, humor y conversación en formato vermut o actualmente “Happy Hour”— inaugura su ciclo 2026 en colaboración con la Universidad Mayor, abordando uno de los dilemas más antiguos y fascinantes de la humanidad: el Bien y el Mal.

Desde sus orígenes, la humanidad ha intentado definir qué es correcto y qué no. Las religiones trazaron fronteras morales en nombre de lo divino; las familias inculcan normas básicas de convivencia; y las sociedades modernas establecieron sistemas legales para ordenar la vida en común. En ese relato, el bien suele triunfar, los héroes lideran y el final parece optimista.

Sin embargo, la realidad contemporánea tensiona esas certezas. Figuras de poder cuestionadas, líderes elegidos democráticamente que toman decisiones de alto riesgo y contextos sociales donde la cooperación convive con la competencia nos obligan a replantearnos: ¿hay algo intrínseco en lo que consideramos bueno o malo? ¿Es el bien una elección consciente o una ilusión colectiva? ¿Y el mal, una desviación o una estrategia?

Pero la pregunta no es sólo filosófica o política: también es biológica. Desde la neurociencia, sabemos que nuestras conductas están profundamente influenciadas por procesos internos. Hormonas como la oxitocina pueden favorecer el apego y la empatía, mientras que otras, como la testosterona, se vinculan tanto con la protección como con la agresividad. ¿Cuánto de nuestras decisiones morales está determinado por nuestra biología? ¿Somos realmente libres al elegir entre el bien y el mal? Por otra parte, también interviene en estas ecuaciones el mundo simbólico ¿qué poder tienen los símbolos en nuestra toma de decisiones?

En esta nueva edición, Noche Nerd propone explorar estas tensiones desde tres disciplinas: antropología, matemáticas y neurobiología, reuniendo a tres destacados especialistas que ofrecerán miradas complementarias sobre las raíces de nuestras conductas prosociales y antisociales:

Carlos Rodríguez, PhD., desde la Teoría de Juegos

María Eugenia Riveros, PhD., desde la Neurobiología

Juan Pablo Silva, PhD., desde la Antropología

Con su ya característico formato lúdico, cercano y nocturno, Noche Nerd y U.Mayor invitan al público a traer su bebestible favorito (alcohólico o analcohólico). En el evento habrá pizzas a la venta (hay un espacio contiguo donde se puede armar el picnic).

La invitación es a compartir, a cuestionar las propias certezas y a sumergirse en una conversación tan antigua como vigente, donde la ciencia se convierte en una herramienta para comprender —y tal vez redefinir— los límites entre el bien y el mal.