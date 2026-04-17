Obra sobre Masacre de Apoquindo en Teatro ICTUS

Teatro ICTUS, Merced 349, Barrio Lastarria, Metro Bellas Artes.

3 al 31 de mayo | Domingos 19:00 horas.

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Ganadora de la XVI Muestra Nacional de Dramaturgia en la categoría emergente y del Premio Municipal de Santiago 2015 en dramaturgia, “Hilda Peña” vuelve a los escenarios después de ocho años a Teatro ICTUS. La obra se ha consolidado como una de las piezas relevantes del teatro chileno reciente, con presentaciones en destacados espacios y festivales tanto en Chile como en el extranjero.

Protagonizada por la destacada actriz Paula Zúñiga, la obra propone un intenso y desgarrador monólogo que explora la memoria, la pérdida y lo inexorable de la muerte a través de un relato íntimo y perturbador. Se construye un lenguaje escénico austero y profundamente emotivo, centrado en la potencia interpretativa y de la palabra.

Situada en los años 90, un gran asalto al Banco O’Higgins del Faro de Apoquindo termina con ocho muertos. Uno de ellos es el hijo de Hilda Peña. De ahí en adelante, todo es pena. La mujer enfrenta la muerte de su hijo adoptivo; mientras intenta reconstruir la historia que los une, entrelazando su duelo con el relato no oficial de la transición a la democracia.

“Para mi volver a hacer Hilda Peña es volver a emocionar al público. Es un viaje y un regalo cuando una es intérprete, porque ocurre una conmoción que remueve el corazón y la cabeza cuando hacemos teatro. La obra invita a hacernos preguntas fundamentales cuando hay duelos. Hay personas que desaparecen y esas injusticias van formando vacíos en el alma que se van instalando en corazones comunes. Hilda invita cuestionar más allá de la existencia terrenal que ocurre una vez que la muerte física se presenta”, menciona Paula.

Desde su estreno, la obra ha recorrido varios espacios culturales a lo largo de Chile, salas como Matucana 100, GAM, Teatro UC y festivales como FITAM, Cielos del Infinito y FAE Lima, además de presentarse en Argentina y Uruguay. Su texto ha sido traducido al inglés y portugués y ha tenido nuevas versiones escénicas internacionales, consolidando su vigencia y proyección.

Este 2026, Hilda Peña vuelve a encontrarse con el público en una temporada especial en Teatro ICTUS, “estar en este escenario compartiendo la energía de tantas personas que admiro y admiré, es el verdadero privilegio de la vida y lo tomo con mucha responsabilidad escénica. ICTUS es un lugar donde todavía se mantiene un nicho de cultura presente, un espacio de resistencia al arte y a cosas con sentido, sin trenzar en el origen de ese espacio que nació ahí con mucho sentido y en un calor de amor de grupo, de compañía que sigue trascendiendo” finaliza la protagonista.

Esta temporada reafirma su lugar como una obra imprescindible para intentar comprender las tensiones entre lo íntimo y lo político en el Chile contemporáneo.

Ficha artística

Dramaturgia: Isidora Stevenson

Dirección: Aliocha De la Sotta

Actuación: Paula Zúñiga

Diseño integral: Rocío Hernández

Música: Fernando Milagros

Producción: Francesca Ceccotti