Carlos Maldonado: de ministro de Bachelet a consejero del BancoEstado nombrado por Kast

El exministro de Justicia Carlos Maldonado fue nombrado como nuevo consejero de BancoEstado, tras una designación realizada por el Presidente José Antonio Kast.

Según informó la entidad, Maldonado asumió el cargo el jueves 16 de abril y ejercerá funciones en el Consejo Directivo durante el período 2026-2030.

“BancoEstado da la bienvenida a su nuevo Consejero, miembro del Consejo Directivo de BancoEstado, para el período 2026-2030. Se informa que, a partir del jueves 16 de abril asume Carlos Maldonado Curti como nuevo Consejero de BancoEstado, designado por el Presidente de la República José Antonio Kast”, señaló la institución en un comunicado.

Con su incorporación, el exsecretario de Estado se suma a una mesa actualmente integrada por Mario Farren como presidente, Paulina Yazigi como vicepresidenta y Edith Signé como directora laboral y representante de los trabajadores.

En el mismo documento, la entidad destacó su trayectoria en el sector público, recordando que entre 2006 y 2010 se desempeñó como ministro de Justicia y subsecretario General de Gobierno durante la administración de Michelle Bachelet.

Asimismo, se consignó su participación como coordinador de la implementación de la Reforma Procesal Penal durante el gobierno de Ricardo Lagos, además de asesorías en materias de política pública tanto a nivel nacional como internacional.

En paralelo, BancoEstado informó que se aceptó la renuncia de los consejeros Elena Serrano, Enrique Román y Pablo Zamora, a quienes agradeció “su destacado desempeño y compromiso”, deseándoles éxito en sus futuros desafíos.