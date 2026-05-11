Concierto de Wagner, Mozart y Mussorgsky en Talca

Teatro Regional del Maule, 1 Ote. 1484, Talca.

Miércoles 13 de mayo – 19:30 horas.

Gratis.

Con un repertorio que combina grandes obras clásicas y creación contemporánea chilena, la Orquesta Sinfónica y el Coro de la Universidad de Talca celebrarán el aniversario número 284 de la capital maulina, con el concierto “Provehit Soli Leo”, lema en latín del escudo histórico de Talca que remite a los orígenes e identidad patrimonial de la ciudad.

“Es un regalo que la Universidad de Talca, a través de sus principales cuerpos artísticos, como son la orquesta y el coro, le entregan a la ciudad en su cumpleaños”, destacó el director de la Orquesta Sinfónica, Víctor Hugo Toro Valencia.

El programa incluirá obras de Saint-Saëns, Wagner, Mozart y Mussorgsky.

Obra inédita

El concierto también contempla el estreno mundial de la obra “Castillo y Sol”, del compositor chileno Rodrigo Herrera. La pieza La pieza contará con la participación del percusionista y académico de la Escuela de Música de la UTalca, Felipe González Soto.

Sobre la obra inédita, el director de la Orquesta explicó que, está inspirada en el trabajo del pintor suizo Paul Klee. “Tenía un estilo muy abstracto, expresionista, contemporáneo, de imágenes y colores muy contrastantes, algo que está muy bien representado en la música que estrenaremos mundialmente. Será la primera vez que se escuchará esta obra en el mundo y es muy bonito que seamos nosotros quienes la interpretemos”, expresó.

Víctor Toro subrayó la importancia de acercar al público a las nuevas creaciones nacionales. “Es importante mostrar las obras que se están componiendo ahora y que el público tenga la oportunidad de conocer el repertorio contemporáneo chileno”, recalcó.

El concierto contará, además, con la participación del Coro de la Universidad de Talca, dirigido por la académica Paula Elgueta Sierra. La presentación también incluirá a la estudiante de la misma universidad, Catalina Arancibia Tapia, como solista en dos motetes de Mozart, en una jornada gratuita que marcará el inicio de la temporada 2026 de conciertos de la UTalca y que busca acercar la música sinfónica a toda la comunidad.