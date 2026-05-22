Concurso Literario Fernando Santiván​

Hasta el 15 de junio.

Más información AQUÍ.

El concurso, que rinde homenaje al destacado escritor y Premio Nacional de Literatura 1952, Fernando Santiván, busca fomentar la creación literaria contemporánea y abrir un espacio de reconocimiento para nuevas voces en la escritura nacional.

La invitación está dirigida a personas mayores de 18 años, chilenas o extranjeras con residencia en el país, quienes podrán participar con obras inéditas de autoría personal.

En esta edición, la convocatoria se centra en el género poesía, permitiendo la postulación de un poema largo o un conjunto de poemas (poemario), con temática libre y una extensión entre 100 y 250 versos .

Cada participante podrá presentar una sola obra, la cual deberá ser inédita y no haber sido premiada anteriormente.

Plazo de postulación y premios

Las postulaciones estarán abiertas hasta las 23:59 horas del 15 de junio de 2026, y deberán enviarse a través del formulario dispuesto por la organización.

El certamen contempla los siguientes premios:

Primer lugar: $1.000.000 + grabado de artista valdiviano/a

Segundo lugar: $400.000 + grabado de artista valdiviano/a

Seis menciones honrosas: $100.000 + grabado

Además, las obras finalistas serán parte de una publicación colectiva que será editada y distribuida gratuitamente, fortaleciendo la circulación de nuevas escrituras a nivel nacional

La ceremonia de premiación se realizará en septiembre, en el marco de la Feria del Libro de Valdivia.

Un espacio para la creación y la memoria literaria

Con más de tres décadas de trayectoria, el Concurso Literario Fernando Santiván se ha consolidado como una plataforma clave para la difusión de la literatura chilena, promoviendo la escritura como una herramienta de expresión, memoria y construcción cultural.

Te invitamos a conocer todos los detalles de la convocatoria y participar en esta nueva edición.