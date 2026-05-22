Lanzamiento del libro “La respuesta”

Estación Mapocho, Metro Cal y Canto.

Domingo 31 de mayo – 15:00 horas.

Un bebé con cuernos nace en Punta Arenas y un agente del Estado es mandado a buscarlo. Esa es la primicia con la que parte La respuesta, el tercer libro del autor nortino Carlos Rendón Bejarano.

Publicada por Áurea Ediciones, se trata de una propuesta que apela a descubrir su historia por medio de un ejercicio de interacción constante. Deambulando entre la novela experimental, el cuento largo y la literatura ergódica es, sobre todo, una de las propuestas narrativas más originales del último tiempo en la escena nacional.

Al respecto, Rendón comenta: “Me gusta que por fuera se vea como un libro normal, pero que al abrirlo te encuentres con símbolos, frases en negrita y números sospechosos. Es un puzle para el lector, un laberinto con diversos finales e incontables combinaciones”. Agrega, además, que el sistema de lectura fue una creación propia, tras muchas pruebas y ensayos.

La historia invita a acompañar, como lector y guía, al agente Samuel Tapia, quien es enviado a investigar el caso de un bebé que nació con cuernos en el fin del mundo. Su rumbo se verá regularmente alterado por “murmullos” que el lector puede seguir (lo que implica saltar de página) o ignorar y seguir leyendo tradicionalmente. Estos saltos no solo generan variaciones ligeras de una misma escena, sino momentos radicalmente diferentes, donde aparece la experiencia del autor en géneros como el misterio, el terror o el realismo mágico.

Un libro social

Algo que destaca en La respuesta es un componente social poco usual en el formato. Dado que cada lectura del libro es distinta, invita a conversar con el resto. Si bien es posible que dos personas lleguen al mismo final en su primera lectura, lo más probable es que no hayan recorrido el mismo camino.

“Sin querer, terminó siendo un libro ideal para grupos de amigos o clubes de lectura. Me gusta hablar con los lectores y ver qué decisión tomó cada uno. El murmullo interrumpe regularmente, te invita a saltar, pero nunca te obliga. Esto también hace que sea divertido leerlo varias veces, pues siempre puede haber sorpresas”, asegura Rendón.

El autor agrega que no hay una “forma correcta” de leer La respuesta. Se puede hacer “de corrido”, como si fuera un libro normal. Retroceder, avanzar en dos líneas paralelas, buscar cada uno de los finales. Incluso es posible perderse dentro del libro y nunca llegar a un fin.

Nuevas formas de leer

La respuesta presenta una forma de lectura completamente única, pero se enmarca en un tipo de literatura llamada ergódica, con siglos de historia. El caso más conocido en Latinoamérica es el de Rayuela, de Julio Cortázar, pero hay ejemplos variados: desde las novelas tipo “elige tu propia aventura” de los ochenta, hasta obras más modernas que han cosechado gran éxito, como La casa de hojas de Mark Z. Danielewski.

“Disfruto profundamente el arte que permite interactuar. Creo que hay algo muy bello en eso de crear algo a sabiendas de que otro podrá juguetear con eso. Solemos recordar con mayor facilidad aquello con lo que interactuamos, y eso pasa también con los libros”, comenta Rendón. Agrega además que “en Chile se escribe muy poca literatura ergódica. Salvo algunos —valiosísimos— casos de hiperpoemas o hiperdramas, lo que hay son libros-objetos, como esa legendaria Nueva novela de Juan Luis Martínez. Creo que hay un potencial increíble todavía por escribirse”.

La respuesta no es una revolución, ni una forma mejor de leer un libro, pero sí una invitación a proponer algo distinto en la escena literaria chilena. “Si este libro consigue atraer la atención de bibliotecas, editoriales, grupos de lectura y, sobre todo, nuevos escritores hacia la literatura ergódica, significa que cumplió su misión”, concluye Rendón.

Ficha técnica

Título: La respuesta

Autor: Carlos Rendón Bejarano

Editorial: Áurea Ediciones

Páginas: 198

Género: Ficción contemporánea, experimental

Fecha de publicación: mayo de 2026