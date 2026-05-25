Fiesta del Libro y el Patrimonio en Copiapó

Plaza de Armas, Copiapó.

Viernes 29 y sábado 30 de mayo.

Un evento que hace cinco años se despidió de la comuna y que este 2026 la Municipalidad de Copiapó recupera con una versión mejorada. El próximo viernes 29 y sábado 30 de mayo, la Plaza de Armas de Copiapó volverá a convertirse en un punto de encuentro cultural con el regreso de la Fiesta del Libro y el Patrimonio.

El alcalde Maglio Cicardini Neyra destacó la recuperación de este importante evento para la comuna.

“Hoy recuperamos la Feria del Libro de Copiapó con la misma fuerza con la que recuperamos la seguridad de nuestras calles, el deporte y la alegría de las y los vecinos. Tendremos más de 20 stands con librerías, editoriales, stand patrimoniales y destacados autores”, detalló.

Bajo la organización del Departamento de Cultura, Turismo y Patrimonio a través de suBiblioteca Pública Municipal Rosario Orrego de la Municipalidad de Copiapó, y con la colaboración de la librería “Qué Leo”, la jornada se desarrollará entre las 10:00 y las 19:00 horas. Los stands ofrecerán venta de libros y diversas actividades, como firmas de ejemplares, talleres, cuentacuentos y encuentros con autores. Además, una de las editoriales participantes realizará un remate de libros.

La Fiesta del Libro y el Patrimonio tendrá como invitado especial a Elicura Chihuailaf, Premio Nacional de Literatura de Chile, escritor, poeta y oralitor mapuche, reconocido como una de las voces más importantes de la poesía chilena contemporánea.

Otra de las invitadas será la destacada periodista de investigación Laura Landaeta, autora de libros emblemáticos del periodismo nacional, como Don Francisco, biografía no autorizada de un gigante; El caso relojes: una historia de robos, traiciones y mucho oro, escrito en coautoría con Diego Ortiz; y Cathy Barriga, la perla negra de la UDI, entre otros títulos.

Asimismo, llegará a Copiapó Álvaro Matus, creador del canal de YouTube “Canal del Crimen” y autor del libro “Psicópatas del mundo”.

Dado que la jornada se inscribe en la conmemoración del Día de los Patrimonios en Chile, se realizarán paralelamente actividades como recorridos patrimoniales, exhibición de documentales y otras actividades.

El detalle de las actividades será publicado a través de medios locales y también en Cultura Copiapó y sus redes sociales en Facebook e Instagram.