4° Encuentro de Cine Documental “Se Cacha a La Legua. Territorios en Emergencia y Formas de Vida”
4° Encuentro de Cine Documental “Se Cacha a La Legua. Territorios en Emergencia y Formas de Vida”
- Padre Mariano Puga 387, La Legua, San Joaquín.
- Domingo 28 de junio – 18:30 horas.
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Se exhibirán 12 cortometrajes de diferentes territorios y países, junto a diferentes realizadores audiovisuales para compartir sus trabajos.
Los cortometrajes son, entre otros:
– Orriols (España)
– 4 cortometrajes realizados por estudiantes del Liceo Bicentenario Politécnico de San Joaquín, que prepararon material exclusivo para este encuentro.
– El último anzuelo (Argentina)
– Cautiferoz (Perú)
– Casa Libro ( Vida y obra de Victor Hugo Castro en La Legua)
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