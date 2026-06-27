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4° Encuentro de Cine Documental “Se Cacha a La Legua. Territorios en Emergencia y Formas de Vida” CULTURA

4° Encuentro de Cine Documental “Se Cacha a La Legua. Territorios en Emergencia y Formas de Vida”

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Por: El Mostrador Cultura

El Mostrador Fuente Preferida

4° Encuentro de Cine Documental “Se Cacha a La Legua. Territorios en Emergencia y Formas de Vida”

  • Padre Mariano Puga 387, La Legua, San Joaquín.
  • Domingo 28 de junio – 18:30 horas.
  • Más información AQUÍ.

Se exhibirán 12 cortometrajes de diferentes territorios y países, junto a diferentes realizadores audiovisuales para compartir sus trabajos.

Los cortometrajes son, entre otros:

– Orriols (España)
– 4 cortometrajes realizados por estudiantes del Liceo Bicentenario Politécnico de San Joaquín, que prepararon material exclusivo para este encuentro.
– El último anzuelo (Argentina)
– Cautiferoz (Perú)
– Casa Libro ( Vida y obra de Victor Hugo Castro en La Legua)

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