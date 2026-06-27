Presidente Kast destaca figura de Guzmán en Consejo UDI y vuelve a la carga contra gobierno de Boric

El Presidente José Antonio Kast participó este sábado en el Consejo Social de la UDI, instancia en la que la colectividad le entregó el documento “Una Agenda Social para Chile”, elaborado a partir de encuentros regionales realizados por el partido. En su intervención, el Mandatario abordó temas de seguridad, economía, migración y modernización del Estado, además de rendir homenaje al fundador gremialista Jaime Guzmán.

Uno de los principales ejes de su discurso estuvo marcado por las críticas a quienes, según afirmó, cambiaron su postura respecto del rol de las Fuerzas Armadas frente a la delincuencia. “Lo que no puede ser es que aquellos que denigraban, denostaban a nuestras Fuerzas Armadas y fuerzas policiales, hoy día sean aquellos que dicen que quieren la fuerza militar en la calle”, sostuvo.

En esa línea, aseguró que cualquier colaboración de las instituciones castrenses debe realizarse con pleno respaldo político, jurídico y legal. “Si nosotros queremos pedirle a las Fuerzas Armadas su colaboración, tenemos que darles el respaldo y respetarlos como corresponde, no usarlos para fines políticos”, afirmó.

Kast agregó que, si el Estado requiere apoyo militar para enfrentar determinadas situaciones, debe garantizar que quienes cumplan órdenes cuenten con protección institucional y no enfrenten posteriormente consecuencias judiciales por actuar en ese contexto.

El Mandatario también aprovechó la instancia para cuestionar el escenario económico heredado desde la administración de Gabriel Boric. Según planteó, su gobierno recibió una situación fiscal compleja y un mercado laboral debilitado.

“En el tema económico, claramente, hemos recibido una situación fiscal muy compleja, y una situación laboral más que compleja, porque hoy día cerca de un millón de compatriotas no tienen trabajo”, señaló.

A juicio del Presidente, uno de los principales desafíos es recuperar la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros, proceso que —dijo— requiere estabilidad política, certeza jurídica y disciplina fiscal.

“La popularidad puede ser endeudarnos, pero la responsabilidad no lo es”, afirmó, defendiendo la necesidad de mantener un manejo responsable de las finanzas públicas y focalizar el gasto del Estado.

En materia migratoria, Kast volvió a insistir en la necesidad de endurecer los controles sobre quienes ingresan irregularmente al país.

“Si usted es un inmigrante irregular, se tiene que ir, tiene que salir, y si quiere volver a entrar, entrar por la puerta”, manifestó.

El jefe de Estado vinculó además los problemas migratorios con las deficiencias tecnológicas del aparato estatal, señalando que distintos servicios públicos operan con plataformas que no se comunican entre sí.

“Tenemos problemas en migración y el sistema de computación antiguo. Tenemos problemas en la ficha médica, y hay 100 programas de computación distintos que no conversan entre ellos”, afirmó.

En ese contexto, sostuvo que la modernización digital del Estado debe transformarse en una prioridad para mejorar la gestión pública y terminar con sistemas basados en archivos físicos y procesos burocráticos.

Parte importante de su intervención estuvo dedicada a recordar la figura de Jaime Guzmán, fundador de la UDI, cuando se cumplen 35 años de su asesinato y en la antesala de lo que habría sido su cumpleaños número 80.

“Cada vez que pensemos en Jaime, pensemos en la persona más vulnerable y en la responsabilidad que tenemos hacia adelante”, expresó.

Kast destacó que Guzmán no solo fue un dirigente político y académico, sino también una persona dedicada a la formación de nuevas generaciones.

“Una persona que amaba profundamente a Chile, una persona que sabía jugar en equipo y que ayudaba a formar personas”, sostuvo.

Finalmente, el Presidente agradeció el respaldo que, según dijo, la UDI ha entregado durante los primeros meses de su administración y llamó a mantener la unidad para dar continuidad a las políticas que impulsa el Ejecutivo.

“Transformar, recuperar y reconstruir Chile” fue, según señaló, el objetivo que debe seguir guiando el trabajo conjunto entre el Gobierno y el partido oficialista.