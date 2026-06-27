Pancho Melo en concierto

¡Hola! Ya comenzó el invierno y se viene un fin de semana largo (¿qué planes tienes?). ¡Y ya se acaba junio, y con ello la primera mitad del año!

Panoramas hay un montón. Por lo pronto, les recomiendo Danzas fantásticas, el nuevo concierto familiar de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile que se realizará este sábado, con la participación del gran actor Pancho Melo, que interpreta a un científico explorador que viaja por diversos territorios de Chile en clave sinfónica.

Otro imperdible es la nueva edición de la Noche nerd, que en esta ocasión será en el Mercado Urbano Tobalaba, dedicada a uno de los mayores enigmas de la ciencia: la consciencia humana. La jornada reunirá a tres referentes internacionales en el estudio de la mente y la experiencia consciente.

Y a los amantes del teatro les recomiendo fijarse en la cartelera de humor y clásicos en el Teatro Ictus, donde hay para todos los gustos, desde la emblemática Los payasos de la esperanza (1977), escrito por el actor Mauricio Pesutic, hasta el stand up de Mónica “Moyita” Moya y Sergio “Panqueque” Domínguez.

Además, en esta edición: el estreno mundial del largometraje de los ganadores del Oscar por Historia de un oso, el adiós al ilustrador Rufino y el asteroide que pasará este sábado por el planeta Tierra.

Bonus track: la entrevista de Emilia Aparicio a la actriz María José Bello por la obra sobre la trágica historia de Hans Pozo, un joven sin hogar que fue asesinado y descuartizado, que se estrenó esta semana en Teatro Mori.

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OBRAS PERDIDAS EN CERRILLOS

Escándalo en Cerrillos: la exposición Entre el prefijo y el amor, de Katia Sepúlveda, que debía ser inaugurada en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo pocas semanas después de la asunción del nuevo gobierno, fue suspendida pocos días antes de su inauguración, sin que aún haya novedades al respecto.

La muestra llevaba un año y medio en preparación, había superado las instancias de evaluación institucional y abordaba temas como feminismos, disidencias sexuales, afectos y memorias migrantes .

. La decisión, justificada oficialmente por razones administrativas asociadas a un proceso interno en curso, abrió un conflicto entre la artista y la institución cultural, alimentando cuestionamientos sobre si detrás de la medida existe algo más que un problema procedimental.

asociadas a un proceso interno en curso, abrió un conflicto entre la artista y la institución cultural, alimentando cuestionamientos sobre si detrás de la medida existe algo más que un problema procedimental. Uno de los elementos centrales del conflicto es la pérdida de un disco duro que contenía material asociado a la exposición. Sepúlveda sostiene que entregó dicho dispositivo durante el proceso de preparación de la muestra y que posteriormente este se extravió.

La nota completa de Emilia Aparicio salió este sábado en El Mostrador. Puedes leerla AQUÍ.

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LUIS ALBERTO TAMAYO Y LA FELICIDAD DE LOS NIÑOS

Emilia Aparicio conversó con Luis Alberto Tamayo, uno de los referentes de la literatura chilena, quien acaba de publicar Te quiero, te cuento, un volumen que reúne setenta relatos nacidos de su experiencia como docente y cuentacuentos.

El libro recoge historias desarrolladas durante quince años de trabajo en un establecimiento educacional , relatos que fueron creciendo y transformándose en el contacto cotidiano con niños y niñas.

, relatos que fueron creciendo y transformándose en el contacto cotidiano con niños y niñas. “ Lo más importante en la literatura para niños es invitarlos a vivir la vida, invitarlos a ser felices , invitarlos a ser optimistas, invitarlos a maravillarse con todo, invitarlos a saciar toda la curiosidad del mundo, a ser activos. Fundamentalmente, es una invitación a la maravilla que significa estar vivo”, fue una de las cosas que le dijo.

, invitarlos a ser optimistas, invitarlos a maravillarse con todo, invitarlos a saciar toda la curiosidad del mundo, a ser activos. Fundamentalmente, es una invitación a la maravilla que significa estar vivo”, fue una de las cosas que le dijo. “Después, a medida que van creciendo, se darán cuenta de las cosas no tan bonitas que tiene el mundo, de aquellas para las cuales hay que buscar respuestas y esforzarse para encontrar equilibrio. A veces el mundo puede volverse muy agresivo y también hay que advertirles de eso. Creo que la literatura infantil tiene la función de avisar y preparar para entender el mundo”.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

3

TATA BARAHONA MEETS VIOLETA PARRA

Una de las notas más populares en las redes sociales en los últimos díasfue sobre el músico Pedro Antonio “Tata” Barahona, quien recibió el encargo de reparar el guitarrón chileno de Violeta Parra.

El artista me contó que el encargo se dio luego de que fuera contratado para cantar en la obra Canto para una semilla con la orquesta y el Coro de Estudiantes de la Universidad Católica, donde Isabel Parra recitaba.

con la orquesta y el Coro de Estudiantes de la Universidad Católica, donde Isabel Parra recitaba. Cuando le pregunté sobre las sensaciones que tuvo al estar en contacto con el instrumento de la artista , me respondió que fue “un sueño”. “Hace años sabía de su existencia y su daño, supongo que habrá aumentado desde la primera vez que oí del guitarrón en boca de Leonardo Mellado, compañero de Calenda Maia hace 30 años y que fue el director fundador del Museo Violeta Parra”, dice.

, me respondió que fue “un sueño”. “Hace años sabía de su existencia y su daño, supongo que habrá aumentado desde la primera vez que oí del guitarrón en boca de Leonardo Mellado, compañero de Calenda Maia hace 30 años y que fue el director fundador del Museo Violeta Parra”, dice. “Entonces era algo que alguna vez soñé y por lo mismo, le di un sentido muy místico al encuentro con él y al trabajo realizado sobre su estructura”.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

4

ARTISTA CHILENO EN DINAMARCA

Un artista chileno expone por primera vez en forma individual en un museo en Dinamarca. La exposición O de Óscar. El trazo que sostiene el mundo reúne cerca de cien obras de Óscar Morales Martínez y se presenta hasta octubre en el Museo Ovartaci, referente internacional del Art Brut.

La curadora de la exposición, Paula Caballería Aguilera, contó que “su obra comparte con Ovartaci una capacidad única para construir universos simbólicos profundamente personales “.

“. “Ese lenguaje, tan característico del Art Brut, muestra que estas prácticas merecen un lugar en todo tipo de instituciones artísticas y no solo en espacios especializados”.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

5

ESTRENO MUNDIAL DE KONA, UNA GATA VALIENTE



El primer largometraje del estudio PunkRobot Studio, Kona, una gata valiente, tuvo este martes su estreno mundial en el festival de Annecy, Francia, el más grande del mundo dedicado al cine de animación, donde además logró el Premio del Público.

Dirigida por el ganador del Oscar, Gabriel Osorio (Historia de un oso), la obra cuenta la historia de Kona, una gata adolescente del bosque atormentada por el recuerdo de su madre, secuestrada por perros de circo hace mucho tiempo.

(Historia de un oso), la obra cuenta la historia de Kona, una gata adolescente del bosque atormentada por el recuerdo de su madre, secuestrada por perros de circo hace mucho tiempo. Conversé con el cineasta y me contó que la recepción ha sido excelente, aunque aún no hay fecha de estreno en Chile. Y también de cómo la historia es una alusión a las violaciones a los derechos humanos ocurridas en nuestro país.

La entrevista sale domingo en El Mostrador.

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ADIÓS, RUFINO

Una de las notas tristes que dejó el fin de semana fue enterarnos del fallecimiento del ilustrador Alejandro Montenegro, más conocido como Rufino.

Junto a otros dibujantes como Hervi o Guillo, Rufino fue parte de los artistas que combatieron la dictadura del general Augusto Pinochet con el lápiz. Él en particular se hizo famoso por sus retratos de los agentes de la CNI.

La muerte me fue informada por el escritor Jorge Montealegre , quien, alarmado por no saber de él desde hace tiempo, concurrió hasta su domicilio en Cerrillos, para enterarse de que había fallecido en abril. “Rufino merecía más reconocimiento y compañía”, señaló Montealegre.

, quien, alarmado por no saber de él desde hace tiempo, concurrió hasta su domicilio en Cerrillos, para enterarse de que había fallecido en abril. “Rufino merecía más reconocimiento y compañía”, señaló Montealegre. Lo cierto es que Rufino se había aislado del mundo exterior, aquejado por problemas económicos y de salud. Una tristeza las circunstancias de su muerte.

Puedes leer más al respecto AQUÍ.

7

ASTEROIDE A LA TIERRA

Un asteroide de varios cientos de metros de diámetro pasará cerca de la Tierra este sábado con una posibilidad de impacto nula, según informó el miércoles la Agencia Espacial Europea (ESA), informó efe.

El objeto, descubierto en 1997 y denominado (152637) 1997 NC1, podrá ser observado con telescopios pequeños e incluso con prismáticos de gran alcance , precisó el departamento de Defensa Planetaria de la ESA.

, precisó el departamento de Defensa Planetaria de la ESA. De acuerdo con sus cálculos, el cuerpo rocoso se situará a unos 2,56 millones de kilómetros del planeta , es decir, aproximadamente 6,6 veces la distancia entre la Tierra y la Luna.

, es decir, aproximadamente 6,6 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Su máximo acercamiento está previsto para las 13.14 CET (11.14 GMT), momento en el que alcanzará una velocidad de 8,9 km por segundo.

Más información AQUÍ.

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FOTAZA DE ESTRELLAS

La Agencia Espacial Europea (ESA) dio a conocer la imagen en luz visible más grande y detallada jamás tomada del núcleo de la Vía Láctea, según publicó la BBC esta semana.

El telescopio espacial Euclid captó más de 60 millones de estrellas , además de nebulosas y cúmulos estelares.

, además de nebulosas y cúmulos estelares. Pero es una imagen que nunca estuvo prevista. Euclid fue diseñado para estudiar el universo oscuro e invisible, pero a petición de un grupo de investigadores fue reorientado durante un solo día para observar la región central de nuestra galaxia, conocida como el bulbo galáctico.

Y el resultado fue espectacular.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

9

EL FANTASMA DE HANS POZO

A veinte años de un caso que conmocionó al país, H.P. (Hans Pozo) vuelve a los escenarios de Teatro Mori entre el 25 de junio y el 5 de julio. María José Bello, integrante del elenco original, le contó a Emilia Aparicio que la vigencia de la obra radica precisamente en que la puesta en escena no ha cambiado.

“ Curiosamente la obra no ha cambiado nada , que yo creo que es lo que ha hecho que ya sea como un clásico, casi como un ícono”, le dijo la actriz.

, que yo creo que es lo que ha hecho que ya sea como un clásico, casi como un ícono”, le dijo la actriz. “Hay gente que la vio en 2007 o 2008 y hoy vuelve con hijos que ya son mayores de edad. Eso ha sido muy bonito” fue otra de las cosas que mencionó.

La nota completa sale este fin de semana.

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PANORAMAS REGIONALES

OBRA NOCHE TAN LINDA EN IQUIQUE

La compañía CoArtRe presentará la aclamada obra Noche tan linda en el marco del Festival Internacional de Teatro y Danza (FINTDAZ), con una función programada este sábado en el Salón Tarapacá de Iquique.

Noche tan linda narra la historia de José Macario-Camelia Margarita, una mujer transgénero que sueña con transformarse en La Lupe, la emblemática cantante cubana, como una forma de escapar de la pobreza, la violencia y las múltiples exclusiones que atraviesan su existencia. Desde una propuesta escénica cargada de simbolismo visual y corporal, el montaje aborda las tensiones entre identidad, deseo y pertenencia en contextos marcados por la desigualdad.

Más información AQUÍ.

VACACIONES DE INVIERNO EN VALPARAÍSO

Estas vacaciones de invierno 2026 el Parque Cultural de Valparaíso (PCdV) abre sus puertas para recibir a las familias con una nueva edición de Parque en Invierno, una programación especialmente diseñada para que niñas, niños y adolescentes disfruten, aprendan y compartan en un espacio abierto a la comunidad.

Entre el martes 23 de junio y el domingo 5 de julio, el Parque ofrecerá más de 20 actividades gratuitas que transformarán sus distintos espacios en escenarios de creación, juego, aprendizaje y encuentro, convirtiéndose en una alternativa cultural para disfrutar las vacaciones en Valparaíso.

Más información AQUÍ.

BANDA REY NÓMADE EN CONCEPCIÓN

La agrupación, liderada por Felipe Sanhueza en voz y guitarra, Juan Pablo Moreno en primera guitarra, Fernando Elgueta en bajo, Francisco Faúndez en teclados, y Rodrigo Salazar en batería, ha desarrollado un sonido que dialoga naturalmente entre el rock alternativo, la psicodelia latinoamericana, melodías luminosas y la tradición del rock de guitarras.

Se presentará el próximo 3 de julio en la Alianza Francesa de Concepción.

Más información AQUÍ.

PRESENTADO POR:

Y ahora, nos despedimos hasta la próxima.

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¡Que tengas un lindo fin de semana!