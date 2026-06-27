Crisis en la Argentina de Milei: renuncia Manuel Adorni tras investigación por corrupción

El jefe de Gabinete del Gobierno de Javier Milei, Manuel Adorni, presentó este sábado su renuncia, poniendo fin a una permanencia marcada durante los últimos meses por denuncias de corrupción y una investigación judicial por enriquecimiento ilícito.

Considerado uno de los colaboradores más cercanos al mandatario argentino, Adorni comunicó su decisión mediante un mensaje en redes sociales, en el que defendió su actuación y aseguró que deja el cargo con la conciencia tranquila.

“Soy un simple ciudadano que un día quiso colaborar con un proyecto que está poniendo a la Argentina en la cima del mundo, un ciudadano de a pie, con una vida que no es ni más ni menos que la que tuve siempre. Por desgracia, no todos quieren lo que nosotros queremos señor presidente”, escribió.

En el mismo mensaje sostuvo que durante la controversia fue “tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción” acreditado en su contra.

La salida de Adorni ocurre luego de cuatro meses de cuestionamientos que derivaron en una causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito. El episodio se intensificó el pasado 10 de junio, cuando el propio funcionario reconoció haber omitido cerca de medio millón de dólares en sus declaraciones juradas patrimoniales.

Según explicó entonces, esos recursos correspondían a ahorros familiares mantenidos fuera del registro oficial junto a su esposa y provenían de actividades desarrolladas previamente en el sector privado.

La controversia también llegó al Congreso, donde sectores de la oposición impulsaban una interpelación con miras a una eventual moción de censura. En ese contexto, el presidente Javier Milei resolvió quitarle previamente las funciones de portavoz presidencial, cargo que Adorni ejercía en paralelo a la jefatura de Gabinete.

La situación volvió a complicarse el viernes, cuando trascendió una nueva denuncia relacionada con supuestas compras de equipamiento para videojuegos realizadas desde la cuenta personal de Mercado Libre de Adorni utilizando tarjetas de crédito pertenecientes a dos funcionarios que trabajaban bajo su dependencia en la estructura de la Vocería Presidencial.

Pese a la acumulación de cuestionamientos, Milei mantuvo públicamente su respaldo al funcionario hasta las horas previas a su salida, mientras el caso comenzaba a impactar en la imagen del Ejecutivo y alimentaba tensiones internas dentro del gabinete.

Al cerrar su declaración, Adorni sostuvo que abandona la administración sin arrepentimientos.

“Cierro esta etapa. Me retiro tranquilo y sereno, pero por sobre todo, con la conciencia tranquila y firme en mis convicciones”, concluyó.

Gracias por su confianza Presidente. Ha sido un verdadero honor. Fin. pic.twitter.com/AJyuy6nDOY — Manuel Adorni (@madorni) June 27, 2026