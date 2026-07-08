Concierto “CRIN canta a Mazapán”

Sala SCD Plaza Egaña, Larraín 5862, Mall Plaza Egaña, Local T4038, Metro Plaza Egaña, La Reina.



Domingo 19 de julio – 17:00 horas.

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El legado de la agrupación más importante de la música infantil chilena será celebrado en grande. La Asociación Gremial Creadores Infantiles de Chile (CRIN Chile) anunció un imperdible concierto gratuito: “CRIN canta a Mazapán”, una jornada donde destacadas bandas nacionales rendirán tributo a los más de 40 años de trayectoria del icónico conjunto.

Músicas y músicos de distintas bandas infantiles pertenecientes CRIN Chile han preparado un concierto en homenaje gratuito para todos los asistentes. La cita es pensada para reunir a toda la familia a través de la nostalgia y la entretención.

Esta actividad se enmarca en el Plan de Gestión financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, Convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Un viaje generacional con sello de autor

Este homenaje nace desde la admiración profunda de músicas y músicos de distintas generaciones hacia el invaluable aporte de Mazapán al desarrollo de la cultura local. El espectáculo promete un recorrido por canciones representativas de sus distintos discos, bajo la dirección musical y arreglos de los destacados músicos Andrés Pérez, Daniela Guzmán y Francisco Rojas.

Para Daniela Guzmán, Directora ejecutiva de CRIN Chile, “Mazapán es parte fundamental de nuestro patrimonio vivo, ha sido la banda sonora de la niñez de miles de familias, y su legado sigue vigente en cada nueva generación que crece cantando sus canciones. Por eso, nos hemos unido con mucho respeto y cariño para preparar un concierto gratuito y abierto a todo público en reconocimiento a una obra que ha sido fundamental para la música y la cultura infantil de nuestro país.”

El escenario de la SCD se llenará de energía con la participación de integrantes de reconocidas agrupaciones de la escena infantil actual, tales como: Volantín, Wachún, Mapocho Orquesta, Musicanciones, Banda Porota, Los Patapelá, Epewtufe, Guaypes Club, Los Pentagrama, Sinergia Kids y Los Frutantes, junto a destacados músicos invitados.

El concierto es de acceso liberado, los asistentes deben asegurar su cupo registrándose previamente a través de la plataforma PortalDisc.