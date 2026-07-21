Charla cultural “China – su rol en el nuevo escenario global”

Hotel Wyndham Santiago Pettra, Comandante Malbec 12.851, Lo Barnechea.



30 de julio – 19:00 horas.

Inscripciones AQUÍ.

La charla será brindada por María José Mora Friedl, historiadora, periodista y doctora en Ciencias de las Religiones, con una destacada trayectoria académica y docente.

Ha dedicado su carrera a la investigación, divulgación y enseñanza de la historia y las religiones, impartiendo cátedras en diversas universidades.

Además, es experta en viajes culturales, organizando experiencias inmersivas en destinos históricos desde 2005. Su labor se extiende a la asesoría en proyectos culturales y la dirección de espacios de formación en historia y geopolítica.

Una mirada a su historia, cultura, objetivos y proyecciones, y una invitación a comprender cómo China ha construido su influencia en el escenario internacional y cuál es su impacto en la economía, la política y el equilibrio geopolítico del siglo XXI.