ClicAM: temporal deja 10 muertos y el PDG complica la megarreforma

Temporal deja 10 fallecidos y más de 104 mil aislados

El sistema frontal elevó a diez el número de personas fallecidas entre Atacama y La Araucanía. El último balance registra además cuatro desaparecidos, 2.422 damnificados, más de 104 mil aislados y 76 viviendas destruidas. Coquimbo y la provincia de Huasco permanecen bajo Estado de Catástrofe, mientras continúan las evacuaciones, los cortes de rutas y los problemas de electricidad. Las clases están suspendidas este martes y miércoles en Coquimbo y Huasco, y también durante esta jornada en comunas de Atacama, Valparaíso y la Región Metropolitana.

El PDG complica la megarreforma y fuerza una comisión mixta

Pese a la emergencia, el Gobierno mantiene para este martes la votación de la megarreforma en la Cámara. La oposición pidió aplazarla y acusó una respuesta tardía ante el temporal, pero Hacienda descartó modificar el calendario. El factor decisivo será nuevamente el Partido de la Gente, que anunció el rechazo de cuatro cambios del Senado para llevarlos a comisión mixta. Las diferencias se concentran en el beneficio del Sence, sala cuna, el Fondo de Emergencia y las compensaciones a municipios. El proyecto central de Quiroz, por tanto, no tendría un despacho inmediato.

Fiscalía cierra causa contra Jackson, Crispi y Martínez

La Fiscalía Regional de Antofagasta cerró y resolvió no perseverar en la investigación contra Giorgio Jackson, Miguel Crispi y Javiera Martínez en una arista del Caso Convenios. El Ministerio Público sostuvo que no reunió antecedentes suficientes para formalizar ni presentar una acusación contra las tres exautoridades del Gobierno de Gabriel Boric. La indagatoria buscaba determinar eventuales omisiones de denuncia o falta de control en transferencias de recursos públicos a fundaciones. El Juzgado de Garantía fijó para el 21 de agosto la audiencia en que se discutirá la decisión de la Fiscalía.

Caso Tocopilla escala al sistema interamericano

Un nuevo conflicto por las políticas de derechos humanos del Gobierno llegó a la Comisión Interamericana. Familiares de detenidos desaparecidos acusan decisiones administrativas “mañosas y poco transparentes” y denuncian retrocesos en verdad, justicia y reparación. El Estado de Chile deberá responder un requerimiento de información del organismo internacional. El caso revive crímenes acreditados judicialmente en Tocopilla, entre ellos el hallazgo del cuerpo del doctor Tognola en la mina Veleidosa. La controversia amenaza con profundizar la desconfianza de las familias y afectar la imagen internacional del país.

Prisión preventiva para imputado por el crimen del cabo Naín

El Tribunal de Garantía de Temuco decretó prisión preventiva para Carlos Cancino Tapia, alias “El Rana”, imputado por el asesinato del cabo Eugenio Naín, ocurrido en octubre de 2020 en La Araucanía. La Fiscalía le atribuye homicidio de carabinero en servicio, disparos injustificados y otros delitos, y el tribunal fijó 45 días de investigación. Cancino fue detenido la semana pasada en Valdivia. Durante ese operativo habría disparado contra personal policial y herido al suboficial mayor Marco Cosme, quien murió días después. Por este último crimen enfrentará una nueva formalización.

Bachelet refuerza candidatura a la ONU con apoyo de Brasil

Michelle Bachelet presentó los lineamientos de su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas y situó la prevención y la diplomacia como sus principales ejes. La expresidenta propuso anticipar las crisis, fortalecer la mediación, agilizar las operaciones de paz y ampliar la participación de las mujeres. Su campaña recibió un nuevo respaldo desde Brasil: el embajador Paulo Soares Pacheco afirmó que Bachelet es la postulante mejor preparada. Reconoció, sin embargo, que habría sido más significativo contar con el apoyo del Gobierno de Chile, que retiró su respaldo en marzo.

Estados Unidos intensifica sus bombardeos contra Irán

Estados Unidos intensificó sus bombardeos contra Irán en una nueva escalada del conflicto que comenzó a fines de febrero. Washington atacó objetivos militares e infraestructura crítica, mientras Teherán respondió contra posiciones estadounidenses y sus aliados en la región. El estrecho de Ormuz continúa en el centro de la disputa por su relevancia para el transporte mundial de petróleo. La violencia ya ha provocado miles de muertes y mantiene bajo presión el precio del crudo. Aunque existen contactos mediante mediadores para explorar una tregua, los ataques continúan y el riesgo de una expansión regional sigue abierto.

Trump impone aranceles de 50 % a Canadá

Donald Trump aprobó nuevos aranceles del 50 por ciento para diversos productos importados desde Canadá, entre ellos materiales para automóviles, lácteos, bebidas, textiles y maquinaria. La medida fue anunciada en medio de una nueva ronda de negociaciones para revisar el tratado comercial de América del Norte. La Casa Blanca acusa a Canadá de aplicar un trato discriminatorio a productos estadounidenses, mientras Ottawa ha respondido con firmeza a las políticas arancelarias de Trump. La decisión amenaza con tensionar aún más la relación bilateral, elevar costos y alterar las cadenas productivas de la región.

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