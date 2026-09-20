Pianista Svetlana Kotova en Teatro Municipal de Santiago

Teatro Municipal de Santiago, Agustinas 794, Santiago.



Jueves 8 de octubre – 19:00 horas.

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Radicada en Chile desde principios de los noventa, la concertista rusa Svetlana Kotova ha cultivado una intensa carrera docente como intérprete y académica en la Universidad de Chile. De hecho, recientemente se graduó como Doctora en Artes Musicales, lo que la convierte en una de las selectas pianistas-doctoras que actualmente ejerce su profesión en el país. Además de trabajar repertorios tradicionales, durante los últimos años ha dedicado gran parte de su tiempo a la difusión de músicas chilenas, como es el caso de Nino García y Enrique Soro.

En este recital, Kotova interpretará tres grandes obras del repertorio europeo: una sonata de Beethoven, representativa de su primer periodo como compositor en estilo clásico; la integral de Impromptus de Chopin, incluida la Fantasía-Impromptu, una de sus piezas póstumas; y una sonata de gran envergadura de Tchaikovsky. Esta última obra, escasamente interpretada en conciertos debido a su extrema dificultad idiomática, muestra la conexión con su patria que nunca ha dejado a la pianista pese a su vida en nuestro país.



PROGRAMA

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano, n.º 4 en mi bemol mayor, op. 7



Frédéric Chopin

Impromptus

INTERMEDIO

Piotr Ilich Tchaikovsky

Gran sonata para piano en sol mayor, op. 37