Presidente Kast lidera su primera Parada Militar y destaca colaboración en seguridad de las FFAA

Durante más de tres horas se desarrolló este sábado 19 de septiembre la Gran Parada Militar 2026, una nueva edición del tradicional acto con que se conmemora el Día de las Glorias del Ejército.

Por primera vez, el desfile fue encabezado por el Presidente José Antonio Kast, en la versión 111 de una ceremonia, que se realiza desde 1915. La Parada Militar también estuvo liderada por el comandante en jefe del Ejército, general Pedro Varela.

La ceremonia contó con la participación de 10.206 efectivos del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea de Chile (FACh), Carabineros y, por primera vez, Gendarmería, que se incorporó como fuerza de orden y seguridad. A ellos se sumó el regreso de la Policía de Investigaciones (PDI) al desfile. Se trata del contingente más numeroso de los últimos 17 años.

Otra de las novedades fue la participación del Cuerpo Militar del Trabajo (CMT), a 50 años del inicio de las obras de la Carretera Austral. Su paso por el recinto dio inicio a las actividades conmemorativas por el medio siglo de las labores que comenzaron en 1976, según informó el Ejército.

Antes del inicio del desfile, siete uniformados recibieron la Medalla al Valor por acciones que implicaron un “compromiso con riesgo de su propia vida” en tiempos de paz. Posteriormente, el Presidente Kast dio el vamos a la Parada Militar, luego de recibir la tradicional solicitud de autorización del jefe de las Fuerzas, general de división Sebastián García-Huidobro.

Entre los vehículos desplegados destacaron los carros Mowag, blindados utilizados por el Ejército en situaciones de emergencia y catástrofes, así como en operaciones en la Macrozona Sur. A ellos se sumaron 300 reservistas de la institución castrense, otra de las novedades de esta edición.

En tanto, la participación de la FACh estuvo marcada por el sobrevuelo de cerca de 60 aeronaves. Entre ellas estuvieron aviones de combate como los F-16, los F-5 Tigre que acaban de cumplir 50 años de vida útil; aeronaves de instrucción, como los T-35 Pillán, y helicópteros como los Black Hawk y UH-1H. Estos últimos tuvieron una participación especial, ya que cumplen este año su ciclo de operación y serán dados de baja.

Kast destaca colaboración en seguridad

Al finalizar la ceremonia en la elipse del Parque O’Higgins, el Presidente destacó la labor de las Fuerzas Armadas y la importancia de la soberanía chilena, al ser consultado por las recientes tensiones con Argentina.

“Hoy día lo que más agradecemos a nuestras Fuerzas Armadas es la colaboración que han tenido de manera permanente para garantizar la defensa de nuestras fronteras como, por ejemplo, en la zona norte, colaborar con la seguridad en la zona sur y también marcar la soberanía chilena desde el extremo norte hasta el extremo sur. Y en eso creo que el profesionalismo, la disciplina, la lealtad y el patriotismo de nuestras Fuerzas Armadas y del ejército merece todo nuestro reconocimiento ”, indicó Kast.

Cabe mencionar que el evento contó con la presencia del comandante en jefe del Ejército argentino, Oscar Santiago Zarich, como el único invitado internacional a la ceremonia.



En esa línea, el comandante en jefe del Ejército chileno, general Pedro Varela, destacó la presencia de su par trasandino. “Nos acompaña, así como estamos en retribución, porque participé también en el mes de mayo junto al aniversario patrio y, sobre todo, del Ejército argentino”, señaló.

El Presidente Kast también fue consultado por su debut en la Asamblea General de Naciones Unidas que comienza este martes 22 de septiembre. Respecto del mensaje que lleva a la ONU el mandatario apuntó a que lo principal es que “Chile está dispuesto a colaborar con todas las naciones para superar dramas como la pobreza, como el combate al narcotráfico, el crimen organizado. Que Chile ha vuelto a ser un país que se inserta en el mundo con normas claras y que permiten el crecimiento y desarrollo de nuestra patria”.