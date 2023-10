Pangea Ultima condenará a todos los mamíferos a la extinción

Un nuevo estudio advierte que un futuro calentamiento global, diferente de la crisis climática actual provocada por el hombre, podría llevar a una extinción masiva de todos los mamíferos en aproximadamente 250 millones de años.

Según un modelo climático desarrollado por investigadores de la Universidad de Bristol (Reino Unido) y publicado en Nature Geosciences, las masas de tierra del mundo se unirán para formar un supercontinente gigante llamado “Pangea Ultima”, que será extremadamente inhóspito para la mayoría de los mamíferos debido a las condiciones extremas que lo caracterizarán.

Este estudio predictivo tuvo en cuenta los cambios en la temperatura de la superficie terrestre en un nuevo supercontinente, junto con el aumento en la intensidad de la radiación solar y del dióxido de carbono en la atmósfera.

“Al parecer, un supercontinente crea condiciones que conducen más fácilmente a una extinción masiva”, declaró a Live Science Alexander Farnsworth, primer autor del estudio y climatólogo de la Universidad de Bristol. “[La formación de supercontinentes] ha coincidido con cuatro de las últimas cinco extinciones masivas en el pasado geológico”, agregó.

Los científicos predicen que la actividad volcánica resultante del movimiento tectónico aumentará el dióxido de carbono a más del doble de los niveles actuales de la Tierra, convirtiendo la mayor parte de la tierra de Pangea Ultima en un ambiente “estéril”, lo que probablemente llevará a la extinción de los mamíferos.

Hot climatic conditions during the formation of the next supercontinent in around 250 million years may surpass the physiological limitations of mammals, according to a modelling study published in @NatureGeosci. https://t.co/v7NOqd3XNN

— Springer Nature (@SpringerNature) September 25, 2023