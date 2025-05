¿Estaban los dinosaurios en declive antes de extinguirse?

Se trata de un debate en el campo de la paleontología que lleva más de 30 años: ¿Estaban los dinosaurios sufriendo ya un declive de su especie antes de que el mortal asteroide Chicxulub impactara contra la Tierra y sellara su extinción definitiva hace 66 millones de años?

Un grupo de investigadores asegura que los dinosaurios no se estaban extinguiendo, argumentando que la debatida idea contraria se debería probablemente al pobre o escaso registro de fósiles provenientes del periodo Cretácico, el tercer y último periodo de la era Mesozoica, según se detalla en un estudio publicado en la revista Current Biology.

Para solventar su hipótesis, los científicos analizaron 8.000 fósiles recogidos en Norteamérica, enfocándose en cuatro especies diferentes que habitaron la zona antes del impacto del asteroide, justo a finales del Cretácico.

El relato científico oficial dice que la mayor diversidad de dinosaurios se produjo cuando alcanzaron su número máximo de especies hace unos 75 millones de años, para luego reducir su población durante los nueve millones de años previos a que Chicxulub cayera sobre nuestro planeta.

Los científicos llegaron a la conclusión de que esta interpretación se debe a la baja cantidad de fósiles encontrados que pertenecen al Cretácico más tardío, y que esto no implica necesariamente que existió una disminución real de las especies de dinosaurios.

“Analizamos el registro fósil y descubrimos que la calidad del registro de cuatro grupos de dinosaurios empeora durante los últimos seis millones de años anteriores al asteroide”, dice en un comunicado Chris Dean, autor principal e investigador de University College of London (UCL).

Sin embargo, agrega, “la chance de encontrar fósiles de dinosaurios disminuye, mientras que la probabilidad de que los dinosaurios hayan vivido en esas zonas en esa época se mantiene estable. Esto demuestra que no podemos tomar el registro fósil al pie de la letra”.

Dean plantea que en Norteamérica, de donde proviene la mitad de los fósiles del Cretácico identificados, los dinosaurios podrían “haber estado mejor de lo que se sugería anteriormente en el período previo al impacto del asteroide, potencialmente con una mayor diversidad de especies de lo que vemos en el registro de rocas en bruto”.

Los investigadores analizaron diferentes factores históricos de la geología, geografía y el clima de la época, llegando a la conclusión de que esta zona donde habitaron los dinosaurios mantuvo condiciones de vida normales, lo que sugiere que su área potencial de hábitat permaneció estable y el riesgo de extinción se mantuvo bajo.

