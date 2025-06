Hallan ADN de pueblo que se desvaneció sin rastro

Durante milenios, el altiplano que rodea Bogotá ha sido hogar de poblaciones indígenas. Sin embargo, un reciente descubrimiento científico acaba de arrojar un fascinante misterio.

Investigadores de la Universidad de Tubinga (Alemania), el Centro Senckenberg para la Evolución Humana y el Paleoambiente, y la Universidad Nacional de Colombia lograron por primera vez secuenciar el ADN de antiguos habitantes de esta región, revelando la existencia de un pueblo enigmático que floreció hace 6.000 años antes de desvanecerse por completo.

Este grupo humano desapareció sin dejar rastro genético alguno: no hay descendencia directa, ni siquiera vestigios de mestizaje en el ADN de las poblaciones que los sucedieron. Es como si hubieran sido borrados de la historia, dejando únicamente este enigma arqueológico en el corazón de los Andes colombianos.

En concreto, los científicos analizaron el ADN de 21 individuos procedentes de cinco yacimientos arqueológicos del altiplano, abarcando un periodo de casi 6.000 años. Las muestras más antiguas provienen de las excavaciones de Checua, al norte de Bogotá, a unos 3.000 metros de altitud.

“Estos son los primeros genomas humanos antiguos de Colombia que se publican”, señala el profesor Cosimo Posth, de la Universidad de Tubinga, autor sénior del estudio, publicado en la revista Science Advances. El equipo extrajo material genético de huesos y dientes que datan desde hace 6.000 años hasta poco antes del inicio de la colonización española.

Lo más sorprendente del descubrimiento no es solo la antigüedad de estos restos, sino lo que revelan sobre el destino de sus propietarios. Los individuos más antiguos de Checua pertenecían a una población pequeña de cazadores-recolectores que representaba “un linaje basal previamente desconocido”, según se lee en el estudio. Estos pueblos formaban parte de la expansión inicial que pobló Sudamérica muy rápidamente desde el norte.

Pero aquí viene el misterio: hace aproximadamente 2.000 años, estos primeros pobladores simplemente desaparecieron. No gradualmente, no por mezcla con otros grupos, sino de forma completa y radical.

“No pudimos encontrar descendientes de estos primeros cazadores-recolectores del altiplano colombiano: los genes no se transmitieron”, explica Kim-Louise Krettek, primera autora del estudio, en un comunicado de la Universidad de Tubinga. “Eso significa que en los alrededores de Bogotá hubo un intercambio completo de la población”.

